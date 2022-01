The International: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 10 gennaio 2022, alle ore 21,20 su La7 va in onda The International, film del 2009 diretto da Tom Tykwer. La pellicola è uscita negli Stati Uniti d’America il 20 febbraio 2009, mentre in Italia è stata distribuita il 20 marzo 2009. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’agente dell’Interpol Louis Salinger e il procuratore distrettuale di New York Eleanor Whitman indagano sulla International Bank of Business and Credit (IBBC). Le loro indagini rivelano che la IBBC intende prestare capitali al Revolutionary Freedom Front della Liberia per l’acquisto di armi leggere fornite dalla Calvini Defense. In tal modo, terminato il conflitto, la banca potrà controllare il debito contratto dal Paese. Quando l’accordo con Calvini salta, i dirigenti della IBBC cercano un accordo con un uomo d’affari turco per vendere le armi a Siria e Iran senza rivelare loro che Israele ha già acquistato le contromisure dallo stesso uomo.

The International: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The International, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Clive Owen: Louis Salinger

Naomi Watts: Eleanor Whitman

Ulrich Thomsen: Jonas Skarssen

Armin Mueller-Stahl: Wilhelm Wexler

Brían F. O’Byrne: Sicario della IBBC

Michel Voletti: Viktor Haas

Patrick Baladi: Martin White

Jay Villiers: Francis Ehames

Fabrice Scott: Nicholai Yeshinski

Haluk Bilginer: Ahmet Sunay

Luca Barbareschi: Umberto Calvini

Alessandro Fabrizi: Isp. Alberto Cerutti

Luca Calvani: Enzo Calvini

Felix Solis: Det. Iggy Ornelas

Jack McGee: Det. Bernie Ward

Nilaja Sun: Det. Gloria Hubbard

Tibor Feldman: Dr. Isaacson

James Rebhorn: Proc. Distr. di New York

Streaming e tv

Dove vedere The International in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 10 gennaio 2022 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.