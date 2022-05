The informer – Tre secondi per sopravvivere: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, sabato 14 maggio 2022, va in onda in prima serata su Rai 3 The informer – Tre secondi per sopravvivere. Si tratta di un film poliziesco, d’inclinazione drammatica, uscito nel 2019 e diretto da Andrea Di Stefano. La storia è tratta dal romanzo Tre secondi scritto a quattro mani da Börge Hellström e Anders Roslund. Di seguito vediamo la trama e il cast del film.

Trama

La trama di The informer – Tre secondi per sopravvivere ruota attorno a Pete Koslow, un ex criminale nonché ex soldato delle forze speciali che lavora come agente sotto copertura dell’FBI. Il suo obiettivo è infiltrarsi nel traffico di droga che la malavita polacca gestisce a New York. Manca poco alla sua tanto agognata libertà e Pete è costretto a fare ritorno in uno dei luoghi che ha più segnato la sua vita di recente, quale la prigione di Bale Hill. Qui la sua missione si trasforma improvvisamente in una corsa contro il tempo quando un affare salta e rischia che anche la sua copertura segua la stessa sorte.

The informer – Tre secondi per sopravvivere: il cast del film

Ora che abbiamo analizzato per sommi capi la trama, scopriamo invece chi fa parte del cast. Il film punta tutto su Pete Koslow, interpretato da Joel Kinnaman. Di seguito vediamo attori e attrici che fanno parte del cast con i rispettivi personaggi:

Joel Kinnaman: Pete Koslow

Rosamund Pike: Wilcox

Clive Owen: Montgomery

Common: Grens

Ana de Armas: Sofia Hoffman

Eugene Lipinski: Klimek

Ruth Bradley: Cat

Karma Meyer: Anna Koslow

Sam Spruell: Slewitt

Joanna Kaczynska: Beata Klimek

Scott Anderson: Ray Barnes

Edwin De La Renta: Smiley Phelps

Aylam Orian: Andrzej Dziedzic

Jenna Willis: Nadia

Mateusz Kościukiewicz: Stazek

Abdul-Ahad Patel: Vermin

Peter Parker Mensah: Agente Franklin

Arturo Castro: Daniel Gomez

Streaming e TV

Ma dove vedere The informer – Tre secondi per sopravvivere in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film va in onda in prima serata sabato 14 maggio 2022 alle ore 21:20 su Rai 3. Per seguire il film in diretta è necessario sintonizzarsi sul canale in chiaro di Rai 3, disponibile al tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per la versione HD. Se vi interessa seguire invece il film in live streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione.