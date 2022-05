The informer – Tre secondi per sopravvivere: il cast completo del film su Rai 3

The informer – Tre secondi per sopravvivere è un film poliziesco uscito nel 2019 e diretto da Andrea Di Stefano. La storia è tratta dal romanzo Tre secondi, in lingua originale intitolata Tre Sekunder, scritto a quattro mani da Börge Hellström e Anders Roslund. La trama segue Pete, un ex militare che, per difendere sua moglie, ha usato la violenza e per questo è stato arrestato e sbattuto in prigione. Per riabiliarsi, Pete viene coinvolto dall’FBI in un’operazione sotto copertura per incastrare un potente boss criminale polacco in attività a New York. Quell’operazione però lo spinge in una lotta contro il tempo dove anche la sua copertura rischia di saltare. Ma chi fa parte del cast di The informer – Tre secondi per sopravvivere? Vediamolo insieme.

Cast

Come già anticipato, il protagonista di The informer – Tre secondi per sopravvivere è Pete, interpretato da Joel Kinnaman, un attore svedese con cittadinanza americana noto per aver recitato in altri film come “Suicide Squad” e serie TV come “House of Cards” e “The Killing”. Nel cast spicca anche la presenza di Rosamund Pike, la cui carriera continua a raggruppare successi come “L’amore bugiardo” e “I Care a Lot”. Di seguito vediamo gli attori e i relativi personaggi che popolano il cast:

Joel Kinnaman: Pete Koslow

Rosamund Pike: Wilcox

Clive Owen: Montgomery

Common: Grens

Ana de Armas: Sofia Hoffman

Eugene Lipinski: Klimek

Ruth Bradley: Cat

Karma Meyer: Anna Koslow

Sam Spruell: Slewitt

Joanna Kaczynska: Beata Klimek

Scott Anderson: Ray Barnes

Edwin De La Renta: Smiley Phelps

Aylam Orian: Andrzej Dziedzic

Jenna Willis: Nadia

Mateusz Kościukiewicz: Stazek

Abdul-Ahad Patel: Vermin

Peter Parker Mensah: Agente Franklin

Arturo Castro: Daniel Gomez

The informer – Tre secondi per sopravvivere streaming e TV

Dove vedere The informer – Tre secondi per sopravvivere in streaming e diretta TV? Come già anticipato, il poliziesco va in onda sabato 14 maggio 2022 in prima serata su Rai 3. Il canale di Viale Mazzini è disponibile in chiaro al tasto 3 del telecomando così come al tasto 503. Chi invece vuole seguirlo in live streaming può accedere gratuitamente, previa registrazione, a RaiPlay.