Ultimo aggiornamento ore 17:47
TV
TV

The Impossible: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
The Impossible: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 22 agosto 2025, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda The Impossible, film spagnolo del 2012 diretto da Juan Antonio Bayona, interpretato da Naomi Watts e Ewan McGregor. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Thailandia, 2004. Henry e Maria, due coniugi europei residenti in Giappone, si recano a trascorrere le vacanze natalizie in un resort a Khao Lak insieme ai loro 3 figli: Lucas, il figlio maggiore, Thomas, il figlio di mezzo, e Simon, il più piccolo. La mattina di Santo Stefano, il 26 dicembre, la loro vacanza viene interrotta da uno tsunami che travolge l’intero villaggio, distruggendo tutto ciò che incontra sul proprio cammino.

Henry viene travolto insieme ai due figli più piccoli, mentre Lucas riesce a sopravvivere insieme a Maria, che riporta ferite molto gravi al torace e alla gamba. I due, arrampicati su un albero con un bambino superstite di nome Daniel, vengono soccorsi da alcuni abitanti del posto e portati all’ospedale più vicino, nel quale Maria viene curata, nonostante sia in condizioni critiche. Nel frattempo perdono di vista il piccolo Daniel. La madre, ritenendosi ormai morente, spinge Lucas ad aiutare altre persone. Il bambino inizia quindi a cercare di mettere in contatto i pazienti con i loro familiari.

The Impossible: il cast

Abbiamo visto la trama di The Impossible, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Naomi Watts: Maria Bennett
  • Ewan McGregor: Henry Bennett
  • Tom Holland: Lucas Bennett
  • Samuel Joslin: Thomas Bennett
  • Oaklee Pendergast: Simon Bennett
  • Marta Etura: Simone
  • Sönke Möhring: Karl Schweber
  • Geraldine Chaplin: donna anziana
  • Ploy Jindachote: dottoressa
  • Jonah Sundberg: Daniel
  • Jan Roland Sundberg: padre di Daniel
  • Douglas Johansson: sig. Benstrom

Streaming e tv

Dove vedere The Impossible in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, 22 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
