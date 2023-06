Cosa hanno in comune serie come Succession, Il Trono di Spade, The Last of Us, True Detective, Sex and the City, I Sopranos? Semplice: oltre ad aver raccolto premi, consensi unanimi e ascolti record in tutto il mondo, sono state tutte prodotte e trasmesse da HBO.

Ed è proprio da HBO che arriva oggi su Sky e NOW una delle serie più attese della stagione, The Idol. Oltre al marchio di fabbrica della pay tv americana del gruppo Warner, la serie ha uno staff creativo pazzesco, guidato dall’attore-regista e autore Sam Levinson – già noto per aver firmato Euphoria, una serie che ha fatto tanto parlare di sé – insieme ad Abel “The Weeknd” Tesfaye e Reza Fahim. Presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes, ha ricevuto sulla Croisette ben cinque minuti di applausi ed è entrata a pieno titolo tra le rivelazioni della kermesse francese.

Protagonisti della serie sono Abel “The Weeknd” Tesfaye – qui al suo debutto da attore – e Lily-Rose Depp, ventiquattrenne figlia di Vanessa Paradis e Johnny Depp. Lei interpreta Jocelyn, una giovane cantante che, dopo aver superato un esaurimento nervoso, tenta di riconquistare il titolo di più grande popstar americana. Ad aiutarla nell’impresa un team di discografici manipolatori e Tedros (Tesfaye), un ambiguo impresario di un nightclub, che prende sempre più piede nella sua vita.

Con questa “favola dark”, così come l’ha definita lo stesso Tesfaye, “non stiamo cercando di raccontare una storia su una pop star in particolare – ha precisato Levinson –, ma sulle dive che subiscono grandi pressioni, forti aspettative e sono destinate a vivere in solitudine oppure in compagnia di falsi amici”.

Parlare di questa serie è come fare la cronaca di un successo annunciato: gli ingredienti sono selezionati e mescolati sapientemente per colpire un pubblico esteso, con un focus particolare sugli young adults: un target appassionato di grandi serie internazionali, che non a caso sono sempre più tra i contenuti distintivi delle piattaforme in streaming.

Proprio la library di serie targate HBO – tra le cui novità è in arrivo dal 23 giugno la seconda stagione di “And Just Like That” (sequel di Sex and the City) – costituisce uno degli asset più importanti di NOW, il servizio in streaming di Sky che affianca le grandi produzioni internazionali agli ormai iconici Sky Original, tra cui le recenti nuove stagioni di A Casa Tutti Bene e Christian, oltre a Call My Agent Italia, Django, Diavoli e la lunga saga di Gomorra.

Cos’è NOW

NOW si differenzia da altri servizi in streaming come Netflix o Prime Video perché unisce alle serie, al cinema e all’intrattenimento anche lo sport e l’informazione di Sky TG24.

NOW, inoltre affianca ai contenuti on demand la possibilità di guardare in diretta numerosi canali, lo sport di Sky, gli show come X Factor e le news.

L’offerta NOW è composta da due pass: Pass Cinema + Entertainment – con la possibilità di visione dei contenuti in contemporanea su 2 schermi diversi – e Pass Sport: ognuno può scegliere quale preferisce, a seconda dei propri gusti, senza vincoli. I pass sono infatti disponibili anche separatamente: chi lo desidera può sottoscrivere l’abbonamento allo sport senza dover acquistare anche quello all’intrattenimento, e viceversa. Attivare NOW è molto semplice, basta un click, si può interrompere l’abbonamento in qualsiasi momento e non richiede installazioni (basta l’app di NOW, disponibile su decine di dispositivi).