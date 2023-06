The Good Doctor 6: anticipazioni (trama e cast) e streaming della puntata del 2 giugno su Rai 2

Stasera, venerdì 2 giugno 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda The Good Doctor 6, la nuova stagione della fiction con Freddie Highmore, Christina Chang, Hill Harper, Richard Shiff, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee e Paige Spara. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Stasera vedremo due episodi. Nell’episodio dal titolo “Seconde opportunità e rimpianti passati”, Andrews chiede a Shaun di non fare favoritismi verso Jared e Shaun inizia ad essere fin troppo severo. Glassman gli ricorda che Jared è lì per fare esperienza e deve lasciarlo sperimentare. Nel secondo episodio della serata, dal titolo “Fino in fondo”, Shaun è preoccupato per la salute di Glassman. Dopo aver chiesto opinioni e revisionato documenti, decide di parlare apertamente e dirgli che è necessario fare una risonanza.

Cast

Abbiamo visto la trama di The Good Doctor 6, ma qual è il cast completo della fiction? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Freddie Highmore: il dottor Shaun Murphy

Hill Haprer: il dottor Marcus Andrews

Richard Schiff: il dottor Aaron Glassman

Will Yun Lee: il dottor Park

Fiona Gubelmann: la dottoressa Morgan Reznick

Christina Chang: la dottoressa Audrey Lim

Paige Spara: Lea Diallo-Murphy

Bria Samoné Henderson: la dottoressa Jordan Allen

Noah Galvin: il dottor Asher Wolke

Brandon Larracuente: il dottor Daniel Perez

Savannah Welch: la dottoressa Danina Poewll

Streaming e tv

Dove vedere The Good Doctor 6 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda stasera, venerdì 2 giugno 2023, alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.