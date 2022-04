The Good Doctor 5: le anticipazioni (trama e cast) oggi, 20 aprile 2022

he Good Doctor 5: le anticipazioni (trama e cast) oggi, 20 aprile 2022 Rai 2

Questa sera, mercoledì 20 aprile 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda una nuova puntata della quinta (5) stagione di The Good Doctor, la fortunata serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme le anticipazioni sulla puntata.

Trama

Riprende questa sera la messa in onda della quinta stagione di The Good Doctor su Rai 2, con l’ottavo episodio. Il protagonista, Shaun Murphy, è ancora molto incerto. Dopo il matrimonio annullato, arriva il momento di confrontarsi con Lea e di capire cosa sono ancora l’uno per l’altra. Il team medico, intanto, continua a dibattere sulla morte del bambino al quale sono stati somministrati farmaci scaduti: Audrey Lim è determinata a smascherare Salen, che sta facendo di tutto per insabbiare la verità che si cela dietro la tragica scomparsa del piccolo. Intanto un altro complesso caso si presenta nelle corsie ospedaliere: una donna vuole ricorrere a un intervento chirurgico per correggere una cattiva BBL fatta in Brasile: durante una Tac la donna, , ha cominciato ad accusare problemi cardiaci. Sotto osservazione della Dr.ssa Reznick, dovrà decidere se sottoporsi comunque a un intervento che potrebbe compromettere il suo fragile cuore.

Cast

Abbiamo visto la trama della puntata di The Good Doctor 5, ma qual è il cast completo della quinta stagione della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Freddie Highmore è Shaun Murphy

Nicholas Gonzalez è il dottor Neil Melendez (guest star)

Antonia Thomas è Claire

Hill Harper è il dottor Andrews

Richard Schiff è Aaron Glassman

Will Yun Lee è Alex

Fiona Gubelmann è Morgan

Christina Chang è la dottoressa Lim

Paige Spara è Lea

Noah Galvin è Asher Wolke (dal terzo episodio)

Summer Brown è Olivia Jackson (dal terzo episodio)

Bria Samoné Henderson è Jordan Allen (dal terzo episodio)

Brian Marc è Enrique “Ricky” Guerin (dal terzo episodio)

The Good Doctor 5 streaming e tv

La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera (ore 21,20) su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone in diretta e in differita (dopo la messa in onda in chiaro).