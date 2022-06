The Good Doctor 5: le anticipazioni (trama e cast) oggi, 15 giugno 2022, Rai 2

Questa sera, mercoledì 15 giugno 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda l’ultima puntata della quinta (5) stagione di The Good Doctor, la fortunata serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme le anticipazioni sulla puntata che segna il finale di stagione.

Trama

Nel penultimo episodio intitolato Lo show di Lea mentre la dottoressa Lim (Christina Chang) cerca di scoprire cosa si nasconda dietro al comportamento poco professionale dell’infermiera Villanueva, Shaun e Lea stanno per coronare il loro sogno d’amore, ma, poco prima del matrimonio, Lea decide di annullare tutto. La giovane sente che lo show di Sophie li ha resi poco autentici e non li rappresenta. Intanto Claire (Antonia Thomas) porta con sé dal Guatemala Lucho, un paziente affetto da molteplici patologie. Quando tutto sembra perduto Shaun avrà una delle sue illuminazioni e riuscirà a salvare la vita di Lucho. Nell’episodio successivo intitolato Figli il pubblico assisterà finalmente al matrimonio tra Shaun e Lea. Park e Morgan curano Steph, una giovane donna, paralizzata da un ictus anni prima e un’operazione per risolvere i suoi problemi ai polmoni fa perdere a Steph il limitato controllo che aveva ancora sulla mano destra. A Morgan viene l’idea di utilizzare un dispositivo collegato al cervello di Steph per consentirle di comunicare, chiedendo l’aiuto di Lea per programmarlo con la voce di Steph; l’intervento si rivela efficace. Allo stesso tempo, il padre separato di Asher, Yosel, arriva in ospedale, cercando l’aiuto di suo figlio per curare il suo cancro ai polmoni che è terminale; Shaun propone un trattamento che potrebbe dare a Yosel fino a un anno, ma per il resto gli rimangono solo giorni o settimane di vita.

Nell’ultima puntata di The Good Doctor 5 dopo che Jordan chiama Asher per la sua mancanza di empatia per suo padre, Asher convince sua madre ad onorare i desideri di Yosel di andare a casa per morire; prima che se ne vada, Asher e Yosel fanno finalmente pace. Morgan riceve un’offerta di lavoro a New York e si ritrova in conflitto, ma alla fine decide di accettarla con Park che sceglie di sostenerla dopo aver parlato con Lim. Shaun e Lea si sposano finalmente con una cerimonia organizzata da Glassman sul tetto dell’ospedale, presieduta da Andrews e alla presenza dei loro amici; Glassman e Shaun riconoscono la loro relazione padre-figlio mentre si preparano. Durante il matrimonio, Lim e Villanueva vengono pugnalate dallo stalker di Villanueva Owen, lasciando in sospeso il loro destino. Il finale lascerà i telespettatori con il fiato sospeso. Nell’ultimo episodio andrà in onda l’atteso matrimonio tra Shaun e Lea. I due però potrebbero trovarsi a dover gestire una tragedia inaspettata…

Cast

Abbiamo visto la trama della puntata di The Good Doctor 5, ma qual è il cast completo della quinta stagione della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Freddie Highmore è Shaun Murphy

Nicholas Gonzalez è il dottor Neil Melendez (guest star)

Antonia Thomas è Claire

Hill Harper è il dottor Andrews

Richard Schiff è Aaron Glassman

Will Yun Lee è Alex

Fiona Gubelmann è Morgan

Christina Chang è la dottoressa Lim

Paige Spara è Lea

Noah Galvin è Asher Wolke (dal terzo episodio)

Summer Brown è Olivia Jackson (dal terzo episodio)

Bria Samoné Henderson è Jordan Allen (dal terzo episodio)

Brian Marc è Enrique “Ricky” Guerin (dal terzo episodio)

The Good Doctor 5 streaming e tv

La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera (ore 21,20) su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone in diretta e in differita (dopo la messa in onda in chiaro).