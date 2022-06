The Good Doctor 5 oggi non va in onda: perché, motivo | 8 giugno 2022, Rai 2

Perché oggi, mercoledì 8 giugno 2022, su Rai 2 non va in onda The Good Doctor 5? La serie oggi non va in onda per lasciare spazio ad uno speciale in prima serata del Tg2 Post, il programma di approfondimento a cura della redazione del Tg2. In onda dalle 21 fino alle 23, si analizzeranno i quesiti dei referendum sulla giustizia sui quali saremo chiamati ad esprimerci domenica 12 giugno. Le ragioni del sì e del no, e l’analisi di opinionisti, giornalisti, commentatori e politici. Sono in tutto cinque i referendum sui quali il popolo italiano dovrà dire la propria.

Ricordiamo che si tratta di referendum abrogativi: chi vuole quindi ad esempio lasciare le cose come stanno deve votare no. Per essere validi è necessario che si rechi alle urne il 50% più uno degli aventi diritto al voto. Ecco perché oggi The Good Doctor 5 non va in onda. A seguire, alle 23, sempre su Rai 2 una nuova puntata di Una pezza di Lundini, con la comicità dissacrante di Valerio Lundini ed Emanuela Fanelli.

