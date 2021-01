The Good Doctor 4: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, venerdì 15 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda il seconda puntata della quarta (4) stagione di The Good Doctor, la fortunata serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme le anticipazioni sulla seconda puntata.

Trama

Per Shaun la situazione diventerà sempre più complicata. Il medico comincerà a sentire fortissima la mancanza di Lea. Una situazione che lo renderà fortemente irascibile e nervoso con se stesso e con le altre persone che si rapportano con lui. Shaun, infatti, si troverà ad essere molto combattuto. Da un lato, infatti, ha il timore di poter mettere potenzialmente a repentaglio la salute di Lea e dall’altro, invece sente la voglia di dover stare al fianco della donna che ama in un momento delicato come questo. Dopo una intensa chiacchierata fatta con Shaun, il dottor Park aprirà gli occhi e si renderà conto che le cose con Mia non stanno proprio come lui pensava. In seguito alla mancata partenza per Phoenix, Park e Mia finiranno per discutere del loro futuro insieme…

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di The Good Doctor 4, ma qual è il cast completo della quarta stagione della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Freddie Highmore è Shaun Murphy

Nicholas Gonzalez è il dottor Neil Melendez (guest star)

Antonia Thomas è Claire

Hill Harper è il dottor Andrews

Richard Schiff è Aaron Glassman

Will Yun Lee è Alex

Fiona Gubelmann è Morgan

Christina Chang è la dottoressa Lim

Paige Spara è Lea

Noah Galvin è Asher Wolke (dal terzo episodio)

Summer Brown è Olivia Jackson (dal terzo episodio)

Bria Samoné Henderson è Jordan Allen (dal terzo episodio)

Brian Marc è Enrique “Ricky” Guerin (dal terzo episodio)

