The Good Doctor 4 streaming e diretta tv: dove vedere l’ottava puntata

Questa sera, venerdì 12 marzo 2021, su Rai 2 alle ore 21,20 va in onda l’ottava puntata di The Good Doctor con la quarta (4) stagione in prima visione assoluta. La serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant, si arricchisce di nuove puntate all’insegna dell’attualità. Dove vedere l’ottava puntata di The Good Doctor 4 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda stasera, venerdì 12 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre).

The Good Doctor 4 streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone in diretta e in differita (dopo la messa in onda in chiaro).

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la settima puntata di The Good Doctor 4, ma quante puntate sono previste? In tutto saranno 20 episodi/puntate. Ogni puntata sarà composta da un solo episodio e durerà circa 50 minuti. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 2 per The Good Doctor 4 (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: 8 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: 15 gennaio 2021 TRASMESSA

Terza puntata: 22 gennaio 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: 5 febbraio 2021 TRASMESSA

Quinta puntata: 12 febbraio 2021 TRASMESSA

Sesta puntata: 19 febbraio 2021 TRASMESSA

Settima puntata: 26 febbraio 2021 TRASMESSA

Ottava puntata: 12 marzo 2021 OGGI

Nona puntata: 19 marzo 2021

Decima puntata: 26 marzo 2021

Undicesima puntata: 2 aprile 2021

Dodicesima puntata: 9 aprile 2021

Tredicesima puntata: 16 aprile 2021

Quattordicesima puntata: 23 aprile 2021

Quindicesima puntata: 30 aprile 2021

Sedicesima puntata: 7 maggio 2021

Diciassettesima puntata: 14 maggio 2021

Diciottesima puntata: 21 maggio 2021

Diciannovesima puntata: 28 maggio 2021

Ventesima puntata: 4 giugno 2021

Potrebbero interessarti Ciao Darwin A grande richiesta streaming e diretta tv: dove vedere la puntata (replica) Ciao Darwin A grande richiesta: chi è Ema Kovac, Madre Natura stasera (12 marzo 2021) Ciao Darwin – A grande richiesta: le anticipazioni della puntata Chic contro Shock. Chi è Madre Natura