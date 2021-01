The Good Doctor 4: le anticipazioni sulla prossima puntata, la terza

Cosa succederà nella prossima puntata (la terza) di The Good Doctor 4 in onda venerdì 22 gennaio 2021 alle 21,20 su Rai 2? Nel terzo episodio vedremo i nuovi specializzandi iniziare la giornata con un colloquio conoscitivo da parte di Shaun, Browne e Park. La dottoressa Olivia Jackson, il dottor Asher Wolke, il dottor Jordan Allen, il dottor John Lundberg, il dottor Enrique Guerin e il dottor Will Hooper avranno la possibilità di stupire nella possibilità di ottenere uno dei quattro posti a disposizione. Nel frattempo Reznick cercherà di adattarsi al nuovo ruolo e penserà ad un suo paziente che ha un tumore al cuore. L’altro caso della puntata vedrà i medici occuparsi di una ragazza di 17 anni in cerca di aiuto per ricostruire il suo seno…

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa succederà nella prossima puntata (la terza) di The Good Doctor 4, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera (ore 21,20) su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone in diretta e in differita (dopo la messa in onda in chiaro).

