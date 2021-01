The Good Doctor 4: le anticipazioni sulla prossima puntata, la quarta

Cosa succederà nella prossima puntata (la quarta) di The Good Doctor 4 in onda venerdì 30 gennaio 2021 alle 21,20 su Rai 2? I protagonisti della serie tv saranno alle prese con una paziente incinta di due gemelli e con diversi dolori: i suoi anticorpi infatti attaccheranno uno dei due feti. Nel frattempo Shaun chiederà a Lea di tornare a vivere con lui nonostante i dubbi.

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa succederà nella prossima puntata (la quarta) di The Good Doctor 4, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera (ore 21,20) su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone in diretta e in differita (dopo la messa in onda in chiaro).

