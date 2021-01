The Good Doctor 4 non va in onda: perché, il motivo

Perché questa sera, venerdì 29 gennaio 2021, The Good Doctor 4 non va in onda su Rai 2? Tanti telespettatori, appassionati dalla serie tv, se lo chiedono. Una risposta ufficiale non c’è, ma la decisione potrebbe essere dettata dalla volontà di celebrare la settimana della memoria. Quel che è certo infatti è che sul secondo canale della tv di Stato verrà trasmesso il film Quando le mani si sfiorano che racconta la storia di un’adolescente che vive terrorizzata nella Germania del 1944 a causa del colore della sua pelle. Leyna è tedesca; figlia di una donna caucasica e di un combattente straniero, presumibilmente nero, che non ha mai conosciuto. Il suo incubo inizia quando si trasferisce con sua madre e il fratellino nel luogo in cui vivono i suoi zii. Lì, a Rüdesheim am Rhein, sperimenterà per la prima volta il significato del razzismo.

Quando torna in onda The Good Doctor 4

Quando torna The Good Doctor 4? Salvo cambi di programmazione la serie tv dovrebbe tornare in onda venerdì prossimo con la quarta puntata.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché The Good Doctor 4 stasera non va in onda, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera (ore 21,20) su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone in diretta e in differita (dopo la messa in onda in chiaro).

