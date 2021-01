Quando le mani si sfiorano: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 29 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Quando le mani si sfiorano, film drammatico di Amma Asante con George MacKay, Abbie Cornish, Christopher Eccleston, Amandla Stenberg e Tom Goodman-Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ambientato nella Germania del 1944, il film è un racconto di formazione con protagonista un’adolescente che vive terrorizzata a causa del colore della sua pelle. Leyna è tedesca; figlia di una donna caucasica e di un combattente straniero, presumibilmente nero, che non ha mai conosciuto. Il suo incubo inizia quando si trasferisce con sua madre e il fratellino nel luogo in cui vivono i suoi zii. Lì, a Rüdesheim am Rhein, sperimenterà per la prima volta il significato del razzismo, e l’essere discriminata con il soprannome di ‘bastarda’ dai suoi compagni di classe, la sua insegnante, i suoi stessi zii, e i membri delle SS che pattugliano la città…

Storia vera?

Quando le mani si sfiorano racconta una storia vera? La figura della giovane protagonista è ispirata a quella di una ragazza che la regista ha scoperto facendo ricerche sulla black history in Europa. “Continuavo a incontrare a questo termine, “bastardi della Renania”, che non mi piaceva – ha raccontato -. Continuava a uscire la foto di una bambina birazziale di forse 13 anni, in piedi tra le altre studentesse che Hitler avrebbe chiamato ariane, e continuava ad essere indicata con questa frase. Ho imparato che questi bambini camminavano sul filo del rasoio: non erano una chiara minaccia per Hitler nello stesso modo degli ebrei. La struttura di questa storia è venuta dalla comprensione delle regole che aveva creato per loro”.

Quando le mani si sfiorano: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Quando le mani si sfiorano, ma qual è il cast completo del film? A dar vita alla giovane Leyna, ragazza dallo spirito combattivo, è Amandla Stenberg. Questa era già diventata nota per aver interpretato il ruolo di Rue in Hunger Games, ed essere stata la protagonista di Il coraggio della verità – The Hatee U Give. L’attrice Abbie Cornish, invece, interpreta il ruolo della madre della protagonista, Kerstin. L’attrice è nota per Tre manifesti a Ebbing e Missouri. L’attore George MacKay, già celebre per il suo ruolo da protagonista nel film bellico 1917, dà vita a Lutz, il giovane di cui Leyna si innamora. Infine, l’attore Christopher Eccleston, noto per essere stato la nona reincarnazione del Dottore della serie Doctor Who, è invece qui presente nei panni di Heinz, il tedesco sposato da Kerstin e con cui Leyna avrà diversi conflitti.

Streaming e tv

Dove vedere Quando le mani si sfiorano in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 29 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

