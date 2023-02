The Game – Nessuna regola è il film in onda questa sera, 1 febbraio 2023, su Sky Cinema Uno in prima serata dalle 21.15. Si tratta di una pellicola del 1997 diretta da David Fincher. Di seguito la trama, il cast e dove vedere in streaming il film The Game – Nessuna regola.

Il protagonista della vicenda è Nicholas Van Orton (Michael Douglas), un ricco uomo d’affari di San Francisco che sembra aver rinunciato a migliorare la sua vita. Nicholas, infatti, è ossessionato dal suicidio del padre e segretamente depresso per la fine del suo matrimonio. Per festeggiare in modo originale il suo compleanno, il fratello Conrad (Sean Penn) gli regala l’iscrizione ad un esclusivo club di gioco di ruoli, chiamato CRS. Sebbene riluttante nell’accettare la proposta di Conrad, Nicholas si lascia persuadere dalla prospettiva di spezzare la monotona routine della sua vita e si sottopone ad una serie di test, condotti dal club.

Qualche tempo dopo, Nicholas inizia a notare improvvisi e sospetti cambiamenti e ipotizza che la CRS abbia iniziato il suo gioco. Un gioco che si rivela essere molto pericoloso, dal momento che mette a rischio la sua reputazione, il suo lavoro e tutti i suoi beni. Interrogando Conrad, Nicholas scopre che il club non è altro che un pretesto per ricattare ricchi uomini e facoltose donne, costringendoli a compiere scelte estreme. L’uomo trova l’appoggio di Christine (Deborah Kara Unger), cameriera di un locale alla moda che è solito frequentare. La donna, tuttavia, si rivela essere invischiata nel terribile gioco che potrebbe costargli la vita.

Dopo essersi rivolto alla polizia, ottenendo scarsi risolutati, Nicholas è costretto ad affrontare imprevisti scioccanti che potrebbero addirittura portarlo alla morte. Mentre indaga sulla CRS e cerca un modo per riprendersi la sua vita, Nicholas arriverà a dubitare anche di Conrad che sembra voler trarre profitto dalla pericolosa situazione…

The Game – Nessuna regola: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di The Game? Protagonisti sono Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Kara Unger, Armin Mueller-Stahl, James Rebhorn, Peter Donat, Anna Katarina, Charles A. Martinet, Scott Hunter McGuire, Carroll Baker, Florentine Mocanu, Elizabeth Dennehy, Caroline Barclay. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Michael Douglas: Nicholas Van Orton

Sean Penn: Conrad Van Orton

Deborah Kara Unger: Christine/Claire

James Rebhorn: Jim Feingold

Peter Donat: Samuel Sutherland

Carroll Baker: Ilsa

Anna Katarina: Elizabeth

Armin Mueller-Stahl: Anson Baer

Elizabeth Dennehy: Maria

Charles Martinet padre di Nicholas

Tommy Flanagan: tassista

Michael Massee: Airbag EMT Galliano

Streaming e tv

Dove vedere The Game – Nessuna regola in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 1 febbraio 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.