The Foreigner: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, venerdì 31 marzo 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno va in onda The Foreigner, film del 2017 diretto da Martin Campbell. La pellicola, con protagonisti Jackie Chan e Pierce Brosnan, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 1992 The Chinaman scritto da Stephen Leather. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ngoc Minh Quan, un vedovo ex soldato delle forze speciali della guerra del Vietnam, gestisce un ristorante cinese chiamato Happy Peacock a Londra con la sua socia in affari Lam e sua figlia adolescente Fan. Quando Fan viene uccisa in un attentato terroristico, cerca vendetta. Un gruppo nazionalista irlandese che si autodefinisce “Authentic IRA” rivendica la responsabilità. Quan si reca quotidianamente in visita a Scotland Yard, chiedendo i nomi degli attentatori, ma viene informato dal comandante della polizia Bromley che le sue ripetute visite stanno distogliendo risorse dalle indagini. Bromley consiglia a Quan di essere paziente e lo avverte di non inseguire l’IRA. Imperterrito, Quan prende in mano la situazione e poi si concentra sul vice primo ministro dell’Irlanda del Nord, il politico dello Sinn Féin Liam Hennessy, che parla pubblicamente del suo status di ex leader provvisorio dell’IRA mentre condanna l’attacco.

Quan acquista oggetti per fabbricare armi fatte in casa e si reca a Belfast, lasciando il ristorante sotto il controllo di Lam. Quan cerca Hennessy nel suo ufficio, ma Hennessy afferma di non essere a conoscenza dell’attentato o dei suoi autori prima di espellerlo dai locali. Quan non gli crede e prima fa esplodere una bomba fatta in casa nell’edificio di Hennessy prima di lasciare sull’auto di Hennessy degli indizi di un finto esplosivo come avvertimento a meno che non riceva i nomi degli attentatori. Hennessy dice ai suoi uomini di trovare Quan e fermarlo. Sperando di sostenere la sua carriera e la sua posizione politica influente, Hennessy cerca di identificare i colpevoli con l’aiuto dei suoi contatti e ordina che i depositi di armi conosciuti dell’IRA vengano cercati alla ricerca di esplosivi mancanti, ma l’IRA autentica lo prende e lo supera in astuzia. Quan osserva Hennessy che vede la sua amante, Maggie, e li fotografa mentre si baciano in un ristorante. Gli uomini di Hennessy trovano Quan ma lui li respinge e scappa.

The Foreigner: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Foreigner, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jackie Chan: Quan Minh

Pierce Brosnan: Liam Hennessy

Katie Leung: Fan Minh

Rufus Jones: Ian Wood

Mark Tandy: Simpson

John Cronin: Denis Fisher

Caolan Byrne: McCormick

Donna Bernard: giornalista

Aaron Monaghan: Pat Nugent

Niall McNamee: Patrick O’Reilly

Charlie Murphy: Maggie / Sara McKay

Orla Brady: Mary Hennessy

Lia Williams: Katherine Davies

Michael McElhatton: Jim Kavanagh

David Pearse: Billy McMahon

Ray Fearon: comandante Richard Bromley

Rory Fleck-Byrne: Sean Morrison

Liu Tao: Keyi Lam

Dermot Crowley: Hugh McGrath

Manolo Cardona: Pedro Lopez

Grainne Keenan: Beth

Streaming e tv

Dove vedere The Foreigner in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 31 marzo 2023 – alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.