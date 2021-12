The Ferragnez – La serie: anticipazioni, protagonisti, quante puntate e streaming

Da oggi, 9 dicembre 2021, su Amazon Prime Video si potrà vedere “The Ferragnez – La serie”, il docu-reality dedicato alla coppia italiana più famosa del panorama contemporaneo: Chiara Ferragni e Fedez. Prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutta con i primi 5 episodi in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo il 9 dicembre 2021, i successivi 3 episodi saranno invece disponibili da giovedì 16 dicembre. “The Ferragnez – La serie” è un titolo Amazon Original che racconta ai fan il dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez, mostrando la loro famiglia come non l’hanno mai vista prima. Gli episodi raccontano un periodo in particolare della loro vita, tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021, compresa la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro.

Protagonisti

I protagonisti, ovviamente, sono loro, Chiara Ferragni e Fedez. Lei, imprenditrice digitale e icona della moda con oltre 25 milioni di follower su Instagram, incoronata da Forbes “Most powerful fashion influencer” a livello globale, è già stata protagonista del documentario “Chiara Ferragni – Unposted”, presentato a Venezia nel 2020 e distribuito al cinema e in streaming su Prime Video. Fedez, che ha appena pubblicato il nuovo album “Disumano”, ha all’attivo oltre 70 dischi di platino e 13 milioni di follower su Instagram ed è stato protagonista della prima stagione di “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo” e presentatore di “LOL – Chi ride è fuori”, entrambi su Prime Video.

The Ferragnez – La serie: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per The Ferragnez – La serie? In tutto andranno in onda otto puntate (o episodi): le prime cinque saranno disponibili dal 9 dicembre 2021; le ultime tre dal 16 dicembre 2021. Di seguito la programmazione:

Da episodio 1 a episodio 5: giovedì 9 dicembre 2021

Da episodio 6 a episodio 8: giovedì 16 dicembre 2021

Quanto durano? La durata di ogni episodio di The Ferragnez – La serie varia da 29 a 40 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere The Ferragnez – La serie in diretta tv e live streaming? La docu-serie tv, come detto, va in onda in esclusiva su Amazon Prime Video. I primi cinque episodi dal 9 dicembre; gli altri tre dal 16 dicembre. Ovviamente, essendo Amazon Prime Video una piattaforma streaming, si possono vedere i vari episodi dove, come e quando si vuole. Per ora non è noto se, quando e dove la docu-serie tv sarà trasmessa in chiaro.