The Debt Collector: trama, cast, trailer e streaming del film su Rete 4

Questa sera, 12 settembre 2020, in prima serata e in prima visione su Rete 4 va in onda il film del 2018 The Debt Collector, diretto da Jesse V. Johnson, con Scott Adkins, Louis Mandylor, Vladimir Kulich nei panni dei protagonisti. Ma qual è la trama, il cast e il trailer di The Debt Collector? Come fare per vederlo in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

French, un maestro di arti marziali, si trova in difficoltà economiche, tanto che la sua palestra è ad un passo dalla chiusura. Si rivolge così ad un suo amico, Alex, che gli propone di andare a lavorare per Big Tommy. Quest’ultimo è un usuraio che usa i suoi “esattori” per riscuotere i debiti dei clienti con gli interessi e qualora non dovessero pagare utilizzano la violenza per ottenere il denaro. French viene così affiancato da Sue, un uomo apparentemente freddo e sempre ubriaco che nasconde però una triste storia. I due uomini dopo diversi incarichi si trovano a dover svolgere un lavoro per Barbosa, un malavitoso della città. La vittima è Connor, un uomo onesto che viene risparmiato però dalla coscienza di French e Sue che metteranno a rischio le loro vite per salvare quella di Connor e di sua figlia.

The Debt Colelctor: cast

Di seguito gli attori del cast e i personaggi interpretati:

Scott Adkins: French

French Louis Mandylor: Sue

Sue Vladimir Kulich: Tommy

Tommy Tony Todd : Barbosa

: Barbosa Selina Lo : Sandy

: Sandy Rustic Bodomov: la spalla di Manno

la spalla di Manno Alexa Bondar: Bikini Girl

Trailer

Ecco il trailer del film, stasera in prima visione su Rete 4:

The Debt Collector: dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere in tv e live streaming The Debt Collector? Il film, come detto, va in onda stasera – 12 settembre 2020 – alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il film anche in live streaming tramite MediasetPlay.it.

