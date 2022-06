The Crew – Missione impossibile: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, domenica 26 giugno 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film The Crew, pellicola russa del 2016 diretta da Nikolaj Lebedev e prodotta dal canale Russia-1. Il film è un remake di quello sovietico Atterraggio zero del 1979. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming il film The Crew – Missione impossibile? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Alexey Gushchin (Danila Kozlovskij) è un pilota militare giovane e talentuoso, che nel suo lavoro non riesce mai a mettere da parte i principi personali, anche se questo significa andare contro gli ordini dei superiori. La missione che gli viene affidata è quella di consegnare un carico di provviste di beneficenza e due auto di lusso. A metà del viaggio, Aleksey si rende conto che l’aereo è troppo pesante per superare una tempesta e decide quindi di scaricare una delle macchine. Per questo motivo viene espulso dall’esercito per cattiva condotta.

A quel punto il giovane prova a entrare in una compagnia aerea di linea, dove viene esaminato dall’esperto e severissimo pilota Leonid Zincenko (Vladimir Maskov), che ha il compito di giudicare la sua simulazione di volo. Dopo l’esame, Aleksey diviene apprendista su un Tupolev Tu204, sempre sotto l’occhio attento del superiore. Durante un volo per L’Asia, Aleksey e il suo nuovo equipaggio vengono però avvertiti di un’eruzione vulcanica su un isola non lontana dalla loro rotta. Insieme, decideranno di tentare un’azione di salvataggio.

The Crew – Missione impossibile: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di The Crew? Protagonisti sono attori russi come Danila Kozlovsky, Vladimir Mashkov, Sergei Romanovich, Agne Grudyte, Sergei Shakurov, Sergei Gazarov, Yang Ge. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Danila Kozlovskij: Aleksej Guščin

Vladimir Maškov: Leonid Zinčenko

Agnė Grudytė: Aleksandra Kuz’mina

Sergej Gazarov: Pёtr Šestakov, direttore della compagnia Pegasus Air

Katerina Špica: hostess Vika

Sergej Kempo: assistente di volo Andrej

Sergej Šakurov: Igor’ Guščin, padre di Aleksej

Elena Jakovleva: Irina, moglie di Leonid

Sergej Romanovich: Valerij (Sergej nella versione italiana), figlio di Leonid

Yang Ge: Liu, passengero cinese

Irina Pegova: Lena

Ekaterina Vinogradova: infermiera

Egor Morozov: Voce di Valerij

Rayanna Dibs: Voce di Aleksandra

Streaming e tv

Dove vedere The Crew – Missione impossibile in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 26 giugno 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.