The Calling (2014): trama, cast e streaming del film

Questa sera, 26 febbraio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda The Calling (2014), film di genere Thriller diretto da Jason Stone con Susan Sarandon e Gil Bellows. La durata del film è di 108 minuti. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La tranquilla cittadina di Port Dundas viene improvvisamente sconvolta da una serie di macabri omicidi. Toccherà alla detective Hazel Micallef dare la caccia al brutale serial killer, che uccide in nome della fede…

The Calling (2014): il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Calling (2014), ma qual è il cast del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Susan Sarandon: Hazel Micallef

Gil Bellows: Ray Green

Ellen Burstyn: Emily Micallef, Hazel’s mother

Topher Grace: Ben Wingate, Hazel’s new partner from Toronto

Donald Sutherland: Father Price

Christopher Heyerdahl: Simon

Streaming e tv

Dove vedere The Calling (2014) in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 26 febbraio 2021 – alle ore 21,15 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.

