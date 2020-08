The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 27 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca, film drammatico del 2013 scritto e diretto da Lee Daniels con protagonista Forest Whitaker. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’articolo di giornale A Butler Well Served by This Election, scritto dal giornalista Wil Haygood e pubblicato sul The Washington Post, che narra la vicenda di Eugene Allen (nel film chiamato Cecil Gaines), maggiordomo della Casa Bianca per più di trent’anni. Di seguito tutte le informazioni sul film nel dettaglio.

Trama

Cecil Gaines (Forest Whitaker) è un afroamericano che ha lavorato come maggiordomo alla Casa Bianca dal 1957 al 1986, prestando servizio sotto sette presidenti: Dwight D. Eisenhower, John Fitzgerald Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter e Ronald Reagan. L’anziano Cecil si trova nella sala d’attesa della Casa Bianca, dove è stato convocato dal neoeletto Barack Obama che ha insistito per conoscerlo personalmente. Mentre aspetta di incontrare il primo presidente afroamericano nella storia degli Stati Uniti, Cecil ripercorre la sua vita e tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare per arrivare a essere degno di considerazione.

Storia vera

Come detto il film The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca è stato ispirato da A Butler Well Served by This Election, un lungo articolo del Washington Post che nel 2008 raccontò la storia di Eugene Allen, che dagli anni Cinquanta al 1986 lavorò come maggiordomo alla Casa Bianca. Una delle cose che rendono interessante la storia di Allen, morto nel 2010, è che era nero: e quindi ha lavorato alla Casa Bianca in anni in cui per i neri degli Stati Uniti cambiarono molte cose.

Chi era Eugene Allen? Allen nacque in Virginia nel 1919, lavorò come cameriere a Hot Springs, in Virginia, e in un country club di Washington. Arrivò alla Casa Bianca nel 1952, iniziando a lavorare come pantry man. Solo qualche anno dopo divenne butler, cioè maggiordomo. Oltre ai presidenti per cui lavorò, conobbe tra gli altri Duke Ellington, Elvis Presley e Sammy Davis Jr., ed è vero che durante una cena alla Casa Bianca Martin Luther King chiese di poterlo conoscere. Volò sull’Air Force One e andò per alcuni giorni a lavorare a Camp David – la residenza estiva dei presidenti degli Stati Uniti – con Jimmy Carter. La moglie di Allen si chiama in realtà Helene Lee ed ebbero un solo figlio: Charles, che lavoro però per il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Differenze film-realtà

L’infanzia, le storie sulla sua famiglia e il suo primo giorno di Baines alla Casa Bianca sono perlopiù inventati.

È vero che Jackie Kennedy gli diede una delle cravatte del marito ucciso e potrebbe essere vera la scena di Johnson al gabinetto.

È vero il rapporto con Reagan ed è vero che Allen e sua moglie erano convintissimi sostenitori di Obama.

Allen andò in pensione nel 1986, evitando interviste, libri, film e ospitate in tv (nonostante fosse molto richiesto). La moglie di Allen morì il 3 novembre 2008, il giorno prima delle elezioni poi vinte da Obama. Allen fu invitato alla cerimonia di giuramento di Obama ma non è chiaro se lo incontrò o meno…

The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Forest Whitaker: Cecil Gaines

Oprah Winfrey: Gloria Gaines

David Oyelowo: Louis Gaines

Cuba Gooding Jr.: Carter Wilson

Lenny Kravitz: James Holloway

John Cusack: Richard Nixon

Robin Williams: Dwight Eisenhower

James Marsden: John F. Kennedy

Alan Rickman: Ronald Reagan

Liev Schreiber: Lyndon B. Johnson

Minka Kelly: Jackie Kennedy

Jane Fonda: Nancy Reagan

Terrence Howard: Howard

Alex Pettyfer: Thomas Westfall

Vanessa Redgrave: Annabeth Westfall

Jesse Williams: Reverendo James Lawson

Elijah Kelley: Charlie Gaines

Nelsan Ellis: Martin Luther King

Mariah Carey: Hattie Pearl

Dana Gourrier: Helen Holloway

James DuMont: Sherman Adams

Aml Ameen: Cecil Gaines da giovane

Colin Walker: John Ehrlichman

Adriane Lennox: Gina

Yaya DaCosta: Carol Hammie

Michael Rainey: Cecil Gaines a 8 anni

Alex Manette: H.R. Haldeman

David Banner: Earl Gaines

Colman Domingo: Freddie Fallows

Clarence Williams III: Maynard

Stephen Rider: Stephen W. Rochon

John P. Fertitta: Jenkins

Jim Gleason: R.D. Warner

Mo McRae: Eldridge Huggins

Nealla Gordon: Senatrice Kassebaum

Streaming e tv

Dove vedere The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 27 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

