The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca: il cast del film

Stasera, giovedì 27 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca, film del 2013 scritto e diretto da Lee Daniels con protagonista Forest Whitaker che narra la vicenda di Eugene Allen, maggiordomo della Casa Bianca per più di trent’anni. Ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Forest Whitaker: Cecil Gaines

Oprah Winfrey: Gloria Gaines

David Oyelowo: Louis Gaines

Cuba Gooding Jr.: Carter Wilson

Lenny Kravitz: James Holloway

John Cusack: Richard Nixon

Robin Williams: Dwight Eisenhower

James Marsden: John F. Kennedy

Alan Rickman: Ronald Reagan

Liev Schreiber: Lyndon B. Johnson

Minka Kelly: Jackie Kennedy

Jane Fonda: Nancy Reagan

Terrence Howard: Howard

Alex Pettyfer: Thomas Westfall

Vanessa Redgrave: Annabeth Westfall

Jesse Williams: Reverendo James Lawson

Elijah Kelley: Charlie Gaines

Nelsan Ellis: Martin Luther King

Mariah Carey: Hattie Pearl

Dana Gourrier: Helen Holloway

James DuMont: Sherman Adams

Aml Ameen: Cecil Gaines da giovane

Colin Walker: John Ehrlichman

Adriane Lennox: Gina

Yaya DaCosta: Carol Hammie

Michael Rainey: Cecil Gaines a 8 anni

Alex Manette: H.R. Haldeman

David Banner: Earl Gaines

Colman Domingo: Freddie Fallows

Clarence Williams III: Maynard

Stephen Rider: Stephen W. Rochon

John P. Fertitta: Jenkins

Jim Gleason: R.D. Warner

Mo McRae: Eldridge Huggins

Nealla Gordon: Senatrice Kassebaum

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast del film The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca, ma dove vederlo in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 27 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

