The Bourne Identity: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 8 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda The Bourne Identity, film del 2002 diretto da Doug Liman. Liberamente tratto dal romanzo Un nome senza volto di Robert Ludlum del 1980, racconta la storia di un uomo misterioso (Matt Damon), che non ricorda nulla del proprio passato, ma che è oggetto di una caccia inesorabile per eliminarlo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Al largo del mar Mediterraneo, un peschereccio italiano recupera un giovane uomo in stato d’incoscienza. Giancarlo, pescatore, nel soccorrerlo gli rinviene addosso alcuni proiettili nella schiena, nonché un impianto sottocutaneo che nasconde un piccolo proiettore laser riportante un numero di conto bancario: è l’unico indizio sull’identità dello sconosciuto, per il resto privo di memoria.

Una volta sbarcato sulla terraferma in Liguria, l’uomo inizia la ricerca della propria identità dirigendosi a Zurigo. Qui, uno scontro con due agenti che volevano arrestarlo per vagabondaggio, e di cui con sorpresa ha facilmente la meglio, fa capire al giovane di possedere delle grandi abilità di combattimento. Frattanto, il conto bancario che nascondeva sottopelle lo porta a una cassetta di sicurezza a lui intestata dove trova un’ingente somma di denaro, alcuni passaporti di varie nazionalità, tutti recanti la propria foto e intestati a nomi diversi, oltre a una pistola semiautomatica; una patente francese, che è intestata a Jason Bourne e reca l’indirizzo di Parigi. Nel frattempo, ricercato dalla polizia svizzera per l’incidente con i due agenti, Bourne si rifugia nell’ambasciata statunitense: all’apparenza in trappola, riesce ad avere la meglio e a fuggire, palesando delle innate capacità tattiche e di spionaggio.

Sulla strada incontra una giovane e sbandata ragazza tedesca, che aveva poc’anzi visto all’interno dell’ambasciata, Marie, la quale in cambio di denaro lo aiuta a raggiungere in auto la residenza parigina, dove s’imbatte nel primo di una serie di sicari incaricati di ucciderlo: Alexander Conklin, il direttore di una segreta squadra di assassini della CIA chiamata Treadstone —, della quale Bourne ha fatto parte — considera Bourne “bruciato” e, temendo che possa compromettere le attività della sua squadra segreta, è deciso a impedire tale possibilità eliminandolo…

The Bourne Identity: il cast del film



Abbiamo visto la trama di The Bourne Identity, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Matt Damon: Jason Bourne

Franka Potente: Marie Helena Kreutz

Chris Cooper: Alexander Conklin

Clive Owen: Il professore

Brian Cox: Ward Abbott

Adewale Akinnuoye-Agbaje: Nykwana Wombosi

Gabriel Mann: Danny Zorn

Walton Goggins: Ricercatore

Josh Hamilton: Ricercatore

Julia Stiles: Nicolette “Nicky” Parsons

Orso Maria Guerrini: Giancarlo

Tim Dutton: Eamon

Streaming e tv

Dove vedere The Bourne Identity in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 8 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.