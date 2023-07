The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo: trama, cast e streaming del film su Canale 5

The Birth of a Nation è il film in onda questa sera, 12 luglio 2023, su Canale 5 in prima visione dalle 21.25. Si tratta di una pellicola del 2016 scritta e diretta da Nate Parker. Nel film Parker interpreta Nat Turner, uno schiavo afroamericano che guidò la rivolta degli schiavi, scoppiata nella Contea di Southampton in Virginia nell’agosto 1831. Il film è composto da un cast corale che comprende Armie Hammer, Mark Boone Junior, Aja Naomi King, Jackie Earle Haley, Penelope Ann Miller, Gabrielle Union e Aunjanue Ellis. Ma vediamo ora la trama e il cast completo.

Trama

Il titolo è un chiaro riferimento ironico al controverso film muto del 1915 Nascita di una nazione (The Birth of a Nation), che descriveva in chiave apologetica la nascita del Ku Klux Klan. Ambientato in Virginia nel 1831, il film racconta di Nat Turner, uno schiavo istruito il cui padrone in difficoltà economiche, Samuel Turner, sfrutta la sua abilità come predicatore per sottomettere gli schiavi ribelli. Dopo esser stato testimone di innumerevoli atrocità, Nat escogita un piano per condurre la sua gente alla libertà.

The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Il risveglio di un popolo? Protagonisti sono Nate Parker, Armie Hammer, Aja Naomi King, Jackie Earle Haley, Gabrielle Union. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Nate Parker: Nat Turner

Armie Hammer: Samuel Turner

Mark Boone Junior: reverendo Walthall

Aja Naomi King: Cherry Turner

Colman Domingo: Hank Turner

Aunjanue Ellis: Nancy Turner

Dwight Henry: Isaac Turner

Esther Scott: Bridget Turner

Jason Stuart: Joseph Randall

Roger Guenveur Smith: Isaiah

Gabrielle Union: Esther

Penelope Ann Miller: Elizabeth Turner

Jackie Earle Haley: Raymond Cobb

Streaming e tv

Dove vedere The birth of a nation – Il risveglio di un popolo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 12 luglio 2023 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.