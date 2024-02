Terra amara: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 7 febbraio

Questa sera, mercoledì 7 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Terra amara, la fiction in onda durante la settimana con grande successo di pubblico. In onda dal lunedì al sabato alle 14.10, visti gli ascolti record, sbarca in prima serata ogni domenica a partire dal 5 novembre 2023, con tre puntate inedite a settimana. Vediamo le anticipazioni e la trama degli episodi di questa sera.

Anticipazioni: trama

I sentimenti di Fikret per Zuleyha non cambieranno con il passare del tempo e diventeranno sempre più forti. L’uomo, ormai fidanzato con Betul, si renderà conto di non poter continuare così e rivaluterà la proposta di Lutfiye che gli aveva consigliato di lasciare Cukurova. Dopo aver scartato l’ipotesi, Fikret penserà che l’unico modo per togliersi Zuleyha dalla testa sia trasferirsi a Istanbul e qui troverà anche un aiuto da parte di un amico. Il nipote di Lutfiye progetterà di fare affari nel settore del tessile e lasciare la fabbrica di Cukurova nelle mani di Cetin, l’unico di cui si fida davvero. Il marito di Gulten parlerà con Fikret e gli rivelerà la sua decisione, visto che il suo amore con Zuleyha sarebbe impossibile da vivere e creerebbe soltanto problemi.

Fikret comunicherà la sua decisione anche alla zia Lutfiye che sarà d’accordo con lui. La donna gli ricorderà che restando in città per lui ci sarebbe una vita infelice. Fikret confiderà a sua zia che continuando a vedere Zuleyha per lui sarebbe impossibile andare avanti. Sermin e Betul festeggeranno il fidanzamento con Fikret, ma saranno consapevoli di non aver raggiunto pienamente il loro obiettivo. La futura sposa saprà bene che il suo fidanzato è innamorato di Zuleyha e neanche Sermin potrà negare questa dura verità. La cugina di Demir continuerà a sperare per sua figlia un matrimonio felice e d’amore, ma si renderà conto che il suo sogno si fa sempre più impossibile.

La decisione di Fikret sembra quasi obbligata, ma l’uomo non ha ancora fatto i conti con la sua futura moglie. Betul si è trasferita a Cukurova con il chiaro intento di diventare la signora della città e difficilmente accetterà un trasferimento, anche se è molto innamorata di Fikret. Quest’ultimo, inoltre, è ancora inconsapevole di quello che è accaduto alla sua amata Zuleyha. Nella scorsa puntata, infatti, la donna è stata colpita alla testa da un proiettile sparato da Vahap ed è in gravi condizioni in ospedale. Quando Fikret scoprirà che Zuleyha rischia la vita, sicuramente rinuncerà alla sua partenza.

Terra amara: il cast

Abbiamo visto la trama della puntata di oggi di Terra amara, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hilal Altınbilek: Züleyha Altun

Uğur Güneş: Yılmaz Akkaya

Murat Ünalmış: Demir Yaman

Vahide Perçin: Hünkar Saraçoğlu-Yaman

Kerem Alışık: Ali Rahmet Fekeli

Melike İpek Yalova: Müjgan Hekimoğlu

Furkan Palalı: Fikret Fekeli

İbrahim Çelikkol: Hakan Gumusoglu / Mehmet Kara

Bülent Polat: Gaffur Taşkın

Selin Yeninci: Saniye Taşkın

Selin Genç: Gülten Taşkın

Aras Şenol: Çetin Ciğerci

Serpil Tamur: Azize “Nonnina” Saraçoğlu

Sibel Taşçıoğlu: Şermin Yaman

Turgay Aydın: Sabahattin Arcan

İlayda Çevik: Betül Arcan

Polen Emre: Fadik

Şahin Vural: Raşit Kaya

Esra Dermancıoğlu: Behice Hekimoğlu

Hülya Darcan: Lütfiye Duman

Nazan Kesal: Sevda Çağlayan / Fatma Özden

Hande Soral: Ümit Kahraman / Ayla Özden

Erkan Bektaş: Abdülkadir Keskin

Altan Gördüm: Haşmet Çolak

Streaming e tv

Dove vedere Terra amara in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10, e in prima serata dal 5 novembre 2023 alle ore 21.20 ogni domenica. Anche in streaming e on demand su Mediaset Play.