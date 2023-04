Perché Terra Amara oggi – 10 aprile – non va in onda: il motivo

Perché Terra Amara, la soap opera in onda il pomeriggio su Canale 5, oggi – lunedì 10 aprile 2023 – non va in onda? Ve lo diciamo subito: la fiction nelle prossime ore non sarà trasmessa per scelta di Mediaset dato il giorno di festa, Pasquetta. Del resto, per chi la segue potrebbe addirittura essere di sollievo saperlo in quanto, tempo permettendo, la maggior parte delle persone sarà impegnata nella tradizionale gita fuori porta.

Quando torna Terra Amara su Canale 5? I fan della soap opera possono stare tranquilli: la prossima puntata sarà trasmessa già domani, martedì 11 aprile 2023. Tutto salvo ulteriori cambi di programmazione.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Terra Amara oggi – 10 aprile 2023 – non va in onda, ma dove vedere o rivedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Tutte le puntate della serie tv vengono trasmesse dal lunedì al venerdì alle ore 14,05 su Canale 5. E’ possibile seguire tutto (o rivedere tutto) anche in streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.