Terminal: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Terminal è il film in onda questa sera, mercoledì 12 maggio 2021, in prima serata dalle 21.15 su Sky Cinema Uno. Si tratta di una pellicola del 2018 diretta da Vaughn Stein con protagonisti Margot Robbie, Simon Pegg, Dexter Fletcher, Max Irons e Mike Myers. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Terminal? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Nel cuore nero di una città senza nome, Terminale segue le vicende intrecciate di due assassini alle prese con una sinistra missione, di un insegnante alle prese con una malattia terminale, di un misterioso addetto alle pulizie e di una curiosa cameriera che conduce una rischiosa doppia vita. Nel profondo della notte, l’intrecciarsi delle loro vite, orchestrato da un’oscura mente criminale ossessionata dalla vendetta, avrà conseguenze mortali.

Terminal: il cast del film

Il film Terminal del 2018 rappresenta il debutto in regia per Vaughn Stein. Vediamo insieme tutti gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.

Margot Robbie: Annie / Bonnie

Simon Pegg: Bill

Dexter Fletcher: Vince

Max Irons: Alf

Mike Myers: Clinton / Mr. Franklyn

Matthew Lewis: Lenny

Katarina Čas: Chloe Merryweather

Nick Moran: Illing

Thomas Turgoose: Raymond

Jourdan Dunn: Conejo

Streaming e tv

Dove vedere Terminal in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 12 maggio 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.