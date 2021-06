Temptation Island 2021: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Temptation Island 2021, il reality show in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda sei puntate. La prima mercoledì 30 giugno 2021; l’ultima lunedì 2 agosto 2021. Di seguito la probabile programmazione di Canale 5 per il reality show (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 30 giugno 2021

Seconda puntata: lunedì 5 luglio 2021

Terza puntata: lunedì 12 luglio 2021

Quarta puntata: lunedì 19 luglio 2021

Quinta puntata: lunedì 26 luglio 2021

Sesta puntata: lunedì 2 agosto 2021

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Temptation Island 2021? La messa in onda di ogni episodio è prevista dalle ore 21,30 alle ore 00,55. La durata (pubblicità incluse) è quindi di circa 3 ore e 25 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Temptation Island 2021, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il reality va in onda in chiaro (gratis) il lunedì sera (mercoledì solo la prima puntata) alle ore 21,30 su Canale 5 (tasto cinque o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire tutte le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it o dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset, disponibile per iOS e Android. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta, verrà messa in replica in streaming gratuito nella sezione video dedicata a Temptation Island.