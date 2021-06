A che ora inizia Temptation Island 2021: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia Temptation Island 2021, il “viaggio nei sentimenti” che vedrà protagoniste 6 coppie (non sposate e senza figli in comune) pronte a mettere alla prova la tenuta della loro relazione? Ogni puntata verrà trasmessa a partire dalle ore 21,30. La messa in onda di ogni episodio è prevista fino alle ore 00,55. La durata (pubblicità incluse) è quindi di circa 3 ore e 25 minuti.

Location

Dove è stato girato (location) Temptation Island 2021? Tutto si è svolto in Sardegna, per la precisione all’Is Morus Relais, resort che si trova a Santa Maria di Pula, nella zona sud occidentale dell’isola. La Costa Sud Occidentale è uno dei luoghi più sorprendenti della Sardegna. Siamo infatti nel Sulcis, la zolla più antica d’Italia, nata 600 milioni di anni fa, con i suoi paesaggi modellati dalle forze del tempo e della natura: le lunghe spiagge bianche o dorate alternate alle calette e alle frastagliate scogliere; le alte dune sabbiose e le falesie a strapiombo sul mare cristallino; i magnifici fondali naturali e archeologici per il diving; e tanto altre bellezze.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto a che ora inizia Temptation Island 2021, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Il reality va in onda in chiaro (gratis) il lunedì sera (mercoledì solo la prima puntata) alle ore 21,30 su Canale 5 (tasto cinque o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire tutte le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it o dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset, disponibile per iOS e Android. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta, verrà messa in replica in streaming gratuito nella sezione video dedicata a Temptation Island.