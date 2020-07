Temptation Island 2020, che cosa è successo nella precedente puntata

Con l’arrivo dell’estate in genere piomba anche Temptation Island sugli schermi degli italiani. Il programma di Maria De Filippi per l’edizione 2020 ha mischiato Vip e Nip, portando in scena uno show fatto di amori, tradimenti, flirt, scelte e dolori che appassiona ogni anno una grande fetta di pubblico. “Intrappolati” in un villaggio, fidanzati e fidanzate dovranno provare il loro amore al proprio partner, tra un tentatore e l’altro. Soltanto l’amore più puro potrà trionfare in un programma che si basa principalmente sui tradimenti. Il programma quest’estate è condotto da Filippo Bisciglia: a lui l’ingrato compito di mostrare chi è stato infedele. Vediamo cos’è successo alle coppie durante la precedente puntata.

Temptation Island 2020, il riassunto: Antonella e Pietro

Non sembrano esserci grandi scossoni per Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La showgirl pare più divertita nel mettere zizzania tra le sue compagne d’avventura anziché riflettere sul proprio rapporto d’amore con Pietro. Antonella appare molto tranquilla in questo lungo navigare, mentre Pietro ha iniziato a sbottonarsi un po’ di più con alcune delle tentatrici, spifferando alcuni suoi fetish. L’unico brivido per la coppia finora? Antonella impressionata nel vedere Pietro bere un vodka lemon.

Temptation Island 2020, il riassunto: Manila e Lorenzo

La coppia preferita di Temptation Island finora è composta da Manila e Lorenzo, ex Miss Italia ed ex calciatore che hanno già conquistato il pubblico di Canale 5. Sembrano essere i più innamorati in assoluto (lui ha disegnato per lei dei cuori sulla spiaggia, lei invece ha dichiarato di aver ritrovato la fiducia in amore grazie a lui). Finora Lorenzo non sembra essere interessato alle tentatrici, anzi, dispensa consigli ai suoi compagni d’avventura con un atteggiamento calmo e pacato. Purtroppo, pare che nelle prossime puntate questo equilibrio tanto perfetto inizierà ad incrinarsi, perché Lorenzo sarà molto geloso di Manila, che si è dimostrata essere molto aperta a fare nuove conoscenze.

Temptation Island 2020, il riassunto: Sofia e Alessandro

Sofia e Alessandro sono fidanzati da quattro anni, hanno due figli a carico e 17 anni di differenza. A separarli però non è la differenza d’età, quando lo spirito libertino di Sofia. Alessandro ha voluto partecipare a Temptation Island per mettere alla prova la loro storia, siccome Sofia in passato lo ha tradito (anche se lei ha prontamente smentito la cosa, raccontandola a un tentatore del villaggio). Il loro percorso nel programma è stato breve: adirato, Alessandro ha chiesto quasi subito il falò di confronto con la fidanzata. Nella seconda puntata, hanno avuto modo di confrontarsi e di chiarirsi, dopodiché hanno deciso di lasciare il programma.ù

Temptation Island 2020, il riassunto: Antonio e Annamaria

Una delle coppie più turbolente invece di Temptation Island è formata da Antonio e Annamaria. Lei ha 43 anni, lui ne ha 33, entrambi napoletani. Quella più colpita sembra essere Annamaria, che si sfoga con Antonella Elia dopo aver visto i video che vedono Antonio in compagnia di qualche tentatrice. Antonio sembra il classico Peter Pan e Annamaria è molto amareggiata a riguardo. Nella prossima puntata, però, sarà gettata benzina sul fuoco perché di recente si è fatta avanti l’ex moglie di Antonio, Miriam, che avrebbe accusato i due di aver avviato la loro storia durante il suo matrimonio. “Era sposato con me, ma vedeva Annamaria. Ad aprile 2019 eravamo insieme al matrimonio del cugino, che dicano che stanno insieme da due anni e mezzo è assurdo. E’ vero che si sentono da due anni e mezzo, ma durante la mia storia. Nel mezzo della mia storia c’era anche lei in questi anni”.

Temptation Island 2020, il riassunto: Ciavy e Valeria

Un’altra coppia movimentata che rischia l’esplosione è quella di Ciavy e Valeria. Coppia di giovani romani, Valeria è una ragazza madre che si è spesso lamentata dell’immaturità del fidanzato, ma ha poi commesso uno scivolone, facendosi consolare dal tentatore Alessandro. Ciavy, gelosissimo, durante l’ultima puntata andata in onda del programma ha chiesto l’immediato falò di confronto. Valeria non l’ha presa molto bene e non sa se accettare o meno.

Temptation Island 2020, il riassunto: Andrea e Anna

Concludiamo con una coppia che ha dato da fare ai social: Anna, 37 anni, per mettere alla prova il compagno romano 27enne ha cominciato a stuzzicare un tentatore, di conseguenza scatenando la gelosia di Andrea. Chiacchierando con le compagne di avventura, Anna ha poi spiegato di volere un figlio da Andrea. Il diretto interessato, dopo aver ascoltato le sue parole e aver visto determinati video, si è lasciato andare in uno sfogo violento (lanciando sedie e a dare pugni ai tavoli): non credeva che Anna fosse così spietata e senza scrupoli. Nella prossima puntata, lo vedremo in crisi.

