Temptation Island 2020, le anticipazioni della terza puntata in onda il 16 luglio

Questa sera, giovedì 16 luglio 2020, va in onda la terza puntata di Temptation Island, il programma più atteso dell’estate la cui edizione corrente è un ibrido tra Vip e Nip: abbiamo concorrenti che nutrono di una certa fama (come Antonella Elia) e altri mai sentiti nominare, ma tutti hanno un filo rosso ad unirli ed è la ricerca di solidità in una relazione. E quale trampolino migliore per mettersi alla prova, se non quello di Maria De Filippi?. Vediamo quali sono le anticipazioni della terza puntata, in onda questa sera, 16 luglio, alle ore 21:25 su Canale 5.

Temptation Island 2020, le anticipazioni della terza puntata: Andrea e Anna

Nella terza puntata di Temptation Island si parlerà della coppia Andrea-Anna. Nel video anticipazioni diffuso sui social dal programma della De Filippi, si nota l’amarezza di Andrea che si sfoga con le altre single. Non c’è rabbia però, soltanto tanta amarezza e una lunga e profonda riflessione da parte del ragazzo riguardo la sua fidanzata Anna. Cos’è che lo sta mettendo in crisi? La differenza d’età o la continua pressione da parte di lei di voler metter su famiglia?

Temptation Island 2020, le anticipazioni della terza puntata: Lorenzo e Manila in crisi

In questa puntata poi vedremo anche Lorenzo Amoruso furioso con Manila Nazzaro. Dopo tre anni di relazione, la coppia ha deciso di partecipare al reality show di Canale 5 perché Manila vorrebbe fare un passo in avanti e quindi ha voluto mettere alla prova il fidanzato. Già nella seconda puntata, l’ex calciatore non aveva nascosto il suo fastidio riguardo il comportamento aperto di Manila verso gli altri single, ma la situazione sembra essere peggiorata. Dopo un altro video, Lorenzo si dimostra deluso: “Sembrava fosse amore, invece potrebbe essere un bel calesse che prenderà un’altra strada”, dice nella clip. Eppure questa è una delle coppie che piace di più, perché ritenuta più solida. Staremo a vedere.

Temptation Island 2020, le anticipazioni della terza puntata: Ciavy e Valeria

Ciavy chiederà il falò di confronto a Valeria. Ciavy, che si è già conquistato la simpatia del pubblico con le sue doti da latin lover romano, non tollera l’atteggiamento di Valeria la quale, amareggiata a sua volta dalla strafottenza di Ciavy, ha trovato riparo tra le braccia del single Alessandro. Entrambi sembrano essere sempre più vicini, tanto che nella seconda puntata stava per scattare anche un bacio. Per questo motivo, Ciavy dopo aver visto i video oltre ad essere visibilmente deluso e ferito ha chiesto il falò di confronto immediato con la sua dama. Valeria, appena ricevuta la notizia, è scoppiata in lacrime e ha confessato ad Alessandro di non sapere se accettare o no.

Temptation Island 2020, le anticipazioni della terza puntata: Antonio, Annamaria e l’ex moglie

Intanto, Annamaria è molto delusa dal comportamento di Antonio, è stanca di vederlo interagire con le single del villaggio. Di recente, l’ex moglie di Antonio ha rilasciato un’intervista nella quale ha spifferato diversi dettagli piccanti, prima tra tutti una forte accusa: “Era sposato con me, ma vedeva Annamaria. Ad aprile 2019 eravamo insieme al matrimonio del cugino, che dicano che stanno insieme da due anni e mezzo è assurdo. E’ vero che si sentono da due anni e mezzo, ma durante la mia storia. Nel mezzo della mia storia c’era anche lei in questi anni”, ha spiegato Miriam, l’ex di Antonio, a DonnaPop. L’ex moglie di Antonio però ha spiegato di non avercela con Annamaria. “Sapeva che lui faceva tira e molla con me e che tornava a casa a dormire, le ho fatto vedere anche degli screen. Abbiamo parlato, so che lei è una vittima come lo sono stata io. E’ una bravissima ragazza, per mia figlia fa tutto, ma sapeva la situazione e come era lui, non è e non era all’oscuro di tutto”. Per sapere cosa succederà questa sera a Temptation Island, sintonizzatevi tutti su Canale 5 dalle 21:25.

