Temptation Island 2020: le sei coppie di concorrenti (cast)

Questa sera, 2 luglio 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 torna Temptation Island con l’edizione 2020 che vedrà sei coppie di concorrenti. Mentre gli scorsi 2 anni andavano in onda la versione nip e la versione vip dello show, quest’anno assisteremo a una fusione delle due. Ma quali sono le sei coppie (concorrenti) di Temptation Island 2020? Di seguito le sei coppie che parteciperanno alla nuova edizione del reality Mediaset:

Antonella Elia & Pietro delle Piane: prima coppia “vip”, composta dalla soubrette di Rai 2 e dal fidanzato;

Manila Nazzaro & Lorenzo Amoruso: seconda coppia “vip”, composta dalla conduttrice televisiva e dall’ex calciatore;

Valeria & Ciavy: i due ricordano Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco della passata edizione;

Annamaria & Antonio: Annamaria, per paura di rimanere sola, ha già perdonato più volte il partner;

Anna & Andrea: Anna sogna di costruire una famiglia con il 27enne Andrea, che invece preferisce temporeggiare;

Sofia & Alessandro: il ragazzo vuole capire se può tornare ad avere fiducia della compagna.

Tentatori e tentatrici

Abbiamo visto le coppie di concorrenti (il cast) di Temptation Island 2020, ma quali sono i tentatori e tentatrici di questa nuova edizione? Lo diciamo subito: dalla produzione, ad oggi, non sono ancora stati resi noti i nomi dei dodici single uomini e delle dodici single donne che entreranno tra i concorrenti del programma condotto da Filippo Bisciglia, ma qualche nome è spuntato in rete… Qualche giorno fa Amedeo Venza di Uomini e Donne ha dichiarato che “i single della nuova edizione di Temptation Island sono partiti già per Roma, dove resteranno in un albergo per 3 giorni. Successivamente partiranno per la Sardegna, dove a breve inizieranno le riprese della prima puntata. Ritroveremo dei graditissimi volti del programma Uomini e Donne”. Ma quali sarebbero i nomi dei tentatori e tentatrici di Temptation Island 2020? Tra i volti che probabilmente ritroveremo nel cast c’è quello di Alessandro Basciano, ex di Uomini e Donne che corteggiò Giulia Quattrociocche.

