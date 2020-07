Temptation Island 2020, le anticipazioni della seconda puntata in onda il 9 luglio

Questa sera, giovedì 9 luglio 2020, va in onda la seconda puntata di Temptation Island, il programma più atteso dell’estate la cui edizione corrente è un ibrido tra Vip e Nip: abbiamo concorrenti che nutrono di una certa fama (come Antonella Elia) e altri mai sentiti nominare, ma tutti hanno un filo rosso ad unirli ed è la ricerca di solidità in una relazione. E quale trampolino migliore per mettersi alla prova, se non quello di Maria De Filippi? La seconda puntata del programma evidenzia già le prime crepe: durante la settimana, sono arrivati tentatori e tentatrici a mettere i bastoni tra le ruote alle coppie in gara. Vediamo quali sono le anticipazioni della seconda puntata, in onda questa sera, 9 luglio, alle ore 21:25 su Canale 5.

Tutto su Temptation Island 2020: cast, tentatori, tentatrici, coppie, location, streaming

Temptation Island 2020, le anticipazioni della seconda puntata

Sono ancora sei le coppie in gara, ma tutto può cambiare già da questa seconda puntata. Tanta gelosia, tradimenti dietro l’angolo e convivenze traballanti metteranno a dura prova l’equilibrio già precario dei concorrenti. Tra i concorrenti di maggiore spicco di questa edizione vediamo sicuramente Ciavy, il fidanzato di Valeria, la cui relazione è tra quelle messe peggio. Valeria in questa prima settimana sembra essere molto disinvolta, anche perché Ciavy – che la fa soffrire molto – ha spiegato chiaramente di essere poco innamorato di lei. Così, amareggiata, Valeria trova conforto tra le braccia del single Alessandro, tra i due potrebbe essere scattato anche un bacio e questo potrebbe essere il pretesto per arrivare al capolinea della storia con Ciavy.

Temptation Island 2020, le anticipazioni della seconda puntata: primo falò

La seconda puntata vede già un falò di confronto tra Sofia e Alessandro. Ad organizzarlo è stato proprio lui e i due si ritroveranno a discutere dei presunti tradimenti di cui si accusano a vicenda. Si passano 17 anni di differenza, ma stanno insieme da quattro anni e pare che la loro storia sia iniziata a crollare dopo un tradimento da parte di Sofia e una convivenza poco serena. Ma è stata lei a chiedere di partecipare a Temptation Island, perché voleva riconquistare la fiducia del suo compagno. Appena pochi giorni dall’inizio dal programma, però, Alessandro ha visto qualcosa che non gli è piaciuto che coinvolge anche il single Alex. Alessandro lascerà da solo il villaggio?

Annamaria invece vorrà fare le valigie e lasciare il resort, anche senza il suo fidanzato Antonio.

La donna è in lacrime, le altre fidanzate provano a convincerla a rimanere, la consolano: dal video di anticipazioni pubblicato su Instagram, pare che ci sarà un secondo falò di confronto. Cosa farà Annamaria? Andrà via senza Antonio? Per avere le risposte, dovrete seguire la seconda puntata di Temptation Island che va in onda su Canale 5 a partire dalle 21:25.

Potrebbero interessarti Temptation Island, chi è Ciavy (Andrea Maliokapis): il fidanzato di Valeria Liberati Chi è Benedetta Mottola, la tentatrice di Temptation Island 2020 Chi è Sofia, la fidanzata di Alessandro a Temptation Island 2020