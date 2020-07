Techetecheté speciale Pooh, questa sera 8 luglio su Rai 1: anticipazioni

Techetecheté speciale Pooh, questa sera 8 luglio su Rai 1

Questa sera, mercoledì 8 luglio 2020, su Rai 1 va in onda una puntata speciale di Techetecheté dedicata ai Pooh, una delle band più longeve e di successo della musica italiana. Una prima serata con una puntata monografica per ascoltare i loro brani più famosi e ripercorrere la carriera del gruppo nato nel 1966 e composto da Stefano D’Orazio, Roby Facchinetti, Red Canzian e Dodi Battaglia. Ecco le anticipazioni.

I Pooh si possono considerare la band più importante della musica leggera italiana. Decenni di successi e hit che hanno fatto ballare e innamorare milioni di italiani. Una carriera lunga e brillante, da ripercorrere attraverso le immagini nella puntata speciale di Techetecheté in onda stasera, 8 luglio 2020, dalle 20.35 su Rai 1.

Un appuntamento da non perdere per chi è cresciuto con la musica della band che ha festeggiato 50 anni di carriera con una serie di concerti dal vivo che hanno visto rientrare in formazione anche Riccardo Fogli. Il cantante infatti nel 1972 aveva deciso di lasciare il gruppo e tentare la carriera da solista. Nonostante l’inaspettato scioglimento dei Pooh, il loro fulgore e la loro fama non sono tramontati.

Per questo Rai 1 ha deciso di omaggiarli dedicandogli una puntata monografica di Techetecheté, in onda subito dopo la fine del Tg1 e fino alle 22, quando poi lascerà spazio alle inchieste di Cose nostre. Durante questo speciale verranno riproposti i loro principali successi e le apparizioni televisive, e inoltre, ad impreziosire la puntata, verrà proposta l’ultima canzone realizzata da Roby Facchinetti con Stefano D’Orazio “Rinascerò, rinascerai”, dedicata alla città di Bergamo ferita dal Covid. Una carriera unica nel panorama della musica leggera italiana, impreziosita anche dal titolo di Cavalieri a loro conferito dall’ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Appuntamento dunque con lo speciale dedicato ai Pooh di Techetecheté questa sera, 8 luglio, dalle 20.35 su Rai 1.

