Chi è Taylor Mega, la capitana delle Messaline a Ciao Darwin

Taylor Mega è una popolare influencer e modella, che prende parte alla puntata di oggi di Ciao Darwin A grande richiesta (in replica) come capitana della squadra delle Messaline, che sfida le Giuliette guidate da Giorgia Palmas. Ma chi è Taylor Mega? L’imprenditrice ha avuto una relazione con Tony Effe, suo ex fidanzato, il cantante della Dark Polo Gang. Ma chi è Taylor Mega, qual è la sua carriera, l’età, il lavoro, Instagram e la vita privata? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Nasce a Carlino, in provincia di Udine, il 31 ottobre 1993. Il vero nome dell’influencer è Elisia Todesco. Sin da piccola matura il sogno di entrare nel mondo dello show business. Dopo il diploma, inizia il proprio percorso nella moda, arrivando a creare un proprio brand di bikini dal nome “Mega Swim”. La svolta per Taylor Mega arriva però grazie ad Instagram.

Nel 2018, raggiunto il milione di follower, viene invitata al red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Spesso al centro del gossip, ha avuto una relazione con l’imprenditore Flavio Briatore. Un altro flirt che ha fatto parlare molto è quello tra Taylor e il cantante trap Sfera Ebbasta. Taylor Mega ha confessato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica per ritoccare labbra e seno. Dichiaratamente bisessuale, è stata fidanzata anche con Tony Effe del gruppo Dark Polo Gang. Dopo la breve esperienza al Grande Fratello, Taylor avrebbe avuto una storia con Erica Piamonte. Nel settembre 2019, le foto del bacio tra Taylor Mega e l’influencer Giorgia Caldarulo fanno il giro del web.

Taylor Mega (nella puntata di oggi di Ciao Darwin) e Tony Effe hanno avuto poi un ritorno di fiamma durante il lockdown, ma la loro relazione sembra essere naufragata definitivamente lo scorso autunno. All’inizio del 2019 partecipa come concorrente a L’Isola dei Famosi, e poco dopo fa il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, anche se la sua permanenza è di breve durata. Nel 2020, Taylor Mega è protagonista del calendario di For Man, dedicato a una campagna contro la violenza sulle donne: lo slogan del calendario è infatti “nuda contro la violenza”. Taylor ha anche una linea di costumi da bagno, che ha attirato molto consenso nel pubblico femminile. Adora viaggiare e su Instagram mostra spesso parte della sua vita quotidiana e dei suoi viaggi in giro per il mondo. Il suo profilo è seguito da oltre 2 milioni e mezzo di persone.

