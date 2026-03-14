Tata Matilda e il grande botto: tutto quello che c’è da sapere sul film
Tata Matilda e il grande botto: trama, cast e streaming del film su Italia 1
Stasera, sabato 14 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Tata Matilda e il grande botto, film del 2010 diretto da Susanna White, tratto dalla serie di libri Tata Matilda della scrittrice inglese Christianna Brand, sequel del film Nanny McPhee – Tata Matilda del 2005. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Lunedì 19 Giugno 1944, durante la Seconda guerra mondiale, Isabel Green (Maggie Gyllenhaal) cerca di portare avanti la sua fattoria e il suo negozio dopo la difficile separazione dal marito, partito come soldato; a renderle la vita difficile ci pensano la sua anziana e pasticciona aiutante Mrs. Docherty e i suoi tre figli, Norman, Megsie e Vincent; la situazione diventa impossibile con l’arrivo dei cugini di città Cyril e Celia Gray, due ragazzini spocchiosi e altezzosi mandati dai loro genitori per allontanarli dalla guerra.
Una sera, durante un litigio dei ragazzi, si presenta Tata Matilda, che comincia a impartire le proprie lezioni. Si presenta un altro problema nella fattoria quando lo zio Phil, cognato di Isabel e comproprietario della fattoria, ha perso la propria parte nel gioco e, per saldare il debito, cerca in tutti i modi di convincere la cognata a vendere la fattoria: per farlo non esita a ricorrere a mezzi sleali e scorretti, come far scappare i maialini destinati alla vendita, fino a far credere alla famiglia che il padre è caduto in guerra.
Tata Matilda e il grande botto: il cast del film
Abbiamo visto la trama di Tata Matilda e il grande botto, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Emma Thompson: Tata Matilda
- Maggie Gyllenhaal: Signora Isabel Green
- Rhys Ifans: Zio Phil
- Maggie Smith: Agatha “Aggie” Brown Docherty
- Asa Butterfield: Norman Green
- Ralph Fiennes: Lord Gray
- Ewan McGregor: Signor Rory Green
- Lil Woods: Megsie Green
- Oscar Steer: Vincent Green
- Eros Vlahos: Cyril Gray
- Rosie Taylor-Ritson: Celia Gray
- Sam Kelly: Mr. Docherty
- Sinead Matthews: Miss Topsey
- Katy Brand: Miss Turvey
- Bill Bailey: Fattore MacReadie
Streaming e tv
Dove vedere Tata Matilda e il grande botto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 14 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.