Tata Matilda e il grande botto: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, domenica 9 maggio 2021, su Italia 1 in prima serata va in onda il film Tata Matilda e il grande botto, pellicola del 2010 diretto da Susanna White, tratta dalla serie di libri Tata Matilda della scrittrice inglese Christianna Brand, nonché sequel del film Nanny McPhee – Tata Matilda del 2005. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Tata Matilda e il grande botto? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Durante la Seconda guerra mondiale, Isabel Green (Maggie Gyllenhaal), una giovane madre di tre figli un po’ pestiferi, lotta per mandare avanti la sua fattoria da sola, nonostante suo marito Rory sia partito per il fronte e suo cognato Phil (Rhys Ifans) sia pronto a tutto pur di farle vendere la proprietà. Inoltre, a rendere difficile la vita della signora Green, ci pensano i suoi figli Norman, Megsie e Vincent, che non fanno che litigare, e un lavoro frustrante in un negozio insieme a una vecchia e pasticciona aiutante con frequenti crisi di senilità, Mrs Docherty (Maggie Smith).

Come se non bastasse, i suoi altezzosi e viziati nipoti, Celia e Cyril Gray, sono arrivati da Londra per passare un periodo alla fattoria lontano dalla guerra e il guardiano del villaggio continua a spaventarla con assurdi discorsi su una fantomatica bomba che potrebbe pioverle in testa da un momento all’altro. La situazione, secondo la trama di Tata Matilda e il grande botto, diventerà ingestibile quando tra gli scatenati bambini di Isabel e gli spocchiosi cuginetti scoppierà una vera e propria guerra. Una sera, però, alla porta della signora Green busserà la mitica e insostituibile bambinaia delle emergenze, giunta in suo aiuto per sistemare le cose: Tata Matilda (Emma Thompson).

La stravagante bambinaia comincia da subito ha impartire a tutti i bambini le cinque regole di cui hanno disperatamente bisogno a suon di colpi di bastone magico. Nel frattempo, però, il vile cognato è sempre più deciso a far vendere la fattoria di famiglia per saldare un debito di gioco e non esiterà a ricorrere ai mezzi più sleali e disonesti. Ma alcuni dei suoi tentativi verranno sventati proprio dai figli di Isabel e i due cugini di città, che uniranno le forze per evitare la firma della mamma sul contratto di vendita dello zio.

Tata Matilda e il grande botto: il cast del film

Tanti gli attori che fanno parte del cast del film Tata Matilda e il grande botto, su Italia 1 questa sera – 9 maggio 2021 – dalle 21.20. Tra i principali Emma Thompson, Ralph Fiennes, Maggie Gyllenhaal, Rhys Ifans, Maggie Smith, Asa Butterfield, Daniel Mays, Bill Bailey, Nonso Anozie e Sam Kelly. Ma vediamo insieme il cast completo, con gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Emma Thompson: Tata Matilda

Maggie Gyllenhaal: Signora Isabel Green

Rhys Ifans: Zio Phil

Maggie Smith: Agatha “Aggie” Brown Docherty

Asa Butterfield: Norman Green

Ralph Fiennes: Lord Gray

Ewan McGregor: Signor Rory Green

Lil Woods: Megsie Green

Oscar Steer: Vincent Green

Eros Vlahos: Cyril Gray

Rosie Taylor-Ritson: Celia Gray

Sam Kelly: Mr. Docherty

Sinead Matthews: Miss Topsey

Katy Brand: Miss Turvey

Bill Bailey: Fattore MacReadie

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale in italiano del film Tata Matilda e il Grande Botto, divertente commedia per tutta la famiglia del 2010, in onda stasera su Italia 1.

Streaming e diretta tv

Come fare per vedere Tata Matilda e il grande botto in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – domenica 9 maggio 2021 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming