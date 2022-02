Tananai, chi è il cantante in gara al Festival di Sanremo 2022: età, canzoni, biografia, Sesso occasionale, vita privata, Instagram

Chi è Tananai, cantante in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano Sesso occasionale? Si tratta di uno dei primi tre classificati di Sanremo Giovani, che in quanto tale ha ottenuto il pass per accedere alla 72esima edizione del Festival. Quest’anno infatti non ci sarà la categoria delle Nuove Proposte, ma tutti i 25 cantanti in gara fanno parte dei Big. Tra i giovani più interessanti, e meno conosciuti dal grande pubblico, c’è Tananai. Ecco chi è, l’età, la biografia, la carriera, le canzoni, la vita privata, la fidanzata e il profilo Instagram del cantante di Sanremo 2022.

Chi è, carriera, biografia

Classe 1995, il suo vero nome è Alberto Cotta Ramusino. Si tratta di uno dei giovani cantanti più interessanti della scena indie italiana. Ancora poco noto al grande pubblico, spera di imporsi sfruttando l’occasione di partecipare al Festival di Sanremo 2022, direttamente nell’unica categoria dei Big, dopo essersi qualificato nei primi tre posti di Sanremo Giovani.

Nato a Milano, Tananai fin da ragazzino ha mostrato un forte interesse per la musica e nel 2017 ha pubblicato per Universal Music un album di musica elettronica con lo pseudonimo di Not For Us. Successivamente l’artista ha cambiato stile e si è dedicato prevalentemente alla scrittura di testi in italiano. Nel 2019 Tananai ha inciso diversi singoli come: Volersi Male e Calcutta e nel gennaio del 2020 ha pubblicato anche il suo primo EP dal titolo Piccoli Boati.

Tra i suoi singoli più apprezzati di questi anni c’è sicuramente Ichnusa, un pezzo che parla di una storia d’amore finita. Ma in anni più recenti ha fatto parlare di sé anche per il brano Maleducazione, una delle sue canzoni più famose e amate. Nel 2021 Tananai è riuscito a entrare nel nuovo album di Fedez, con un duetto nel brano Le madri degli altri. Partecipa a Sanremo Giovani e riesce ad arrivare al secondo posto con il brano Esagerata. Un successo che gli permette di partecipare a Sanremo 2022 con il brano Sesso occasionale.

Vita privata: fidanzata e Instagram

Non sappiamo molto sulla sua vita privata, ma al momento Tananai non dovrebbe essere fidanzato. Il cantante, nonostante vanti un profilo molto attivo sui social e in particolare su Instagram, non sembrerebbe amare molto i riflettori sulla sfera degli affetti personali. Non sappiamo dunque se al momento abbia una fidanzata.