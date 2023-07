Tali e quali show 2023, classifica: i qualificati per la finale, 14 luglio (replica)

Qual è la classifica di Tali e quali show 2023, e i relativi qualificati alla finale, di oggi, venerdì 14 luglio 2023? Si tratta della replica della quarta puntata dello show andato in onda quest’inverno, per cui possiamo già darvi la classifica finale di questa sera con i vincitori. Al termine della puntata Carlo Conti ha annunciato i due qualificati alla finale (in programma il 4 febbraio) e diramato la classifica della puntata. A vincere sono i Moonskin con Beggin. Ultimi Paolantoni e Cirilli. Ecco la classifica.

CLASSIFICA

1) Moonskin

2) Piero Pelù

3) Salvatore Siragusa

4) Marco Rea

5) Carlo Borghesio

6) Benedicta Nicotra

7) Carlo Borghesio

8) Benedicta Nicotra

9) Erika Roccaforte

10) Vinz Termine

11) Marta Boldi

12) Elisa Istro

13) Paolantoni e Cirilli

Come funziona

Nelle prime quattro puntate ci saranno undici personaggi sconosciuti che si esibiranno imitando diversi cantanti. Tutti verranno giudicati dal collegio di giurati del talent: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. I giudici sceglieranno quindi i migliori due di ogni puntata che conquisteranno così il diritto ad accedere alla finale: la quinta puntata di Tali e quali. Saranno perciò i migliori 8 ad accedere in finale, ai quali si sommeranno Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni che per una serata si troveranno tra i ‘nip’ a causa di esibizioni che non hanno riscosso grande successo. Il programma prevede inoltre la presenza di un quarto giurato (per la prima addirittura anche di un quinto). Il giudice sarà, come avvenuto per Tale e quale show, sempre “diverso”. Delle imitazioni tali e quali agli originali.

Streaming e tv

Abbiamo visto la classifica (e i qualificati per la finale) di Tali e quali show 2023, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,25 in replica su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming o on-demand tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.