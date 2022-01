Tali e Quali la finale non va in onda oggi: perché, il motivo Rai 1 | 29 gennaio

Perché oggi, sabato 29 gennaio 2022, non va in onda la finale di Tali e Quali, la trasmissione di Carlo Conti che vede persone comuni imitare cantanti famosi e personaggi dello spettacolo? La finale di Tali e Quali oggi alle 21.30 non va in onda per lasciare spazio ad uno speciale in prima serata di Porta a Porta in collaborazione con il Tg1, condotto da Bruno Vespa e Monica Maggioni. Tanti gli ospiti, i politici, i giornalisti e gli esperti in studio e in collegamento per analizzare questa importante giornata, che ha portato alla rielezione come presidente della Repubblica di Sergio Mattarella. Per questo si è deciso di annullare la finale di Tali e Quali e lasciare spazio allo speciale in diretta di Porta a Porta con il Tg1, dalle 21.30 su Rai 1.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Tali e Quali 2022 non va in onda, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.