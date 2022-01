Elezione presidente della Repubblica 2022: la diretta live della settima votazione

ELEZIONE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DIRETTA – Questa mattina, sabato 29 gennaio 2022, alle ore 9.30 è iniziata la settima votazione per l’elezione del presidente della Repubblica. In caso di fumata nera un nuovo scrutinio ci sarà alle 16,30. Per eleggere il nuovo Capo dello Stato servirà la maggioranza assoluta, ovvero 505 voti. Dopo la bocciatura della presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e la spinta del Parlamento per Sergio Mattarella, i partiti cercano di chiudere la partita Quirinale, possibilmente, come dichiarato sia da Salvini, che da Conte, eleggendo la prima presidente della Repubblica donna della storia. In pole: Elisabetta Belloni e Marta Cartabia, ma sulla diplomatica è già arrivato il no di Forza Italia, Italia Viva, Leu con il Pd che nutre delle serie perplessità. Forza Italia, intanto, ha fatto sapere che d’ora in poi tratterà da sola per il nome del nuovo Capo dello Stato smarcandosi, dunque, da Lega e Fdi: e il nome lanciato dagli azzurri sarebbe quello di Casini. Di seguito, la diretta live della giornata.

Ore 11 – Colloquio Mattarella-Draghi dopo giuramento Consulta – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si è trattenuto al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’auto del premier ha lasciato il palazzo circa mezz’ora dopo la cerimonia di giuramento di Filippo Patroni Griffi a giudice della Consulta. Molto prima di lui erano usciti la presidente del Senato Elisabetta Casellati, il presidente della Camera Roberto Fico e il presidente facente funzioni della Consulta, Giuliano Amato.

Ore 10,40 – Salvini: “Mattarella? Sì ma con convinzione” – Mattarella bis? “Non può essere una scelta di ripiego”. Così Matteo Salvini, parlando con i cronisti in Transatlantico. “Basta andare avanti con i veti della sinistra”, dice il leader della Lega. “Piuttosto che andare avanti altri 5 giorni con i veti” meglio andare su “Mattarella, ma bisogna farlo con convinzione”, osserva Salvini parlando del Quirinale. “Consideriamo che non sia più serio continuare con i no e i veti incrociati e dire al presidente di ripensarci”, ha aggiunto il leader della Lega. “Per me Draghi è meglio che resti a Palazzo Chigi, perché tutto il resto sarebbe rischioso. Ma ho capito che gli altri fanno politica solo bruciando le proposte che arrivano, mentre io non ho mai messo veti nei confronti di nessuno. Però ho capito che prima di dire un eventuale si a un nome che arriva da sinistra, ora io sto zitto per non finire dentro le loro guerre interne”, ha chiosato Salvini.

Ore 10 – Rinviata al riunione di maggioranza – Il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, e gli altri leader, hanno convenuto di aggiornare più tardi in mattinata il vertice di maggioranza. E’ quanto fanno sapere fonti del Movimento 5 stelle dopo che questa mattina si era diffusa la voce, confermata dal leader di Italia viva, Matteo Renzi, secondo cui il presidente 5 stelle non si sarebbe presentato alla riunione di maggioranza convocata inizialmente per le 8,30.

Ore 9,30 – Iniziata la settima votazione – Si va anche in questo scrutinio verso la fumata nera. Forza Italia ha deciso di astenersi, il Movimento 5 Stelle verso l’astensione o la scheda bianca. In generale tutti i parlamentari che sostengono la maggioranza nella prima chiama si stanno astenendo o non stanno rispondendo. Un nuovo incontro tra Matteo Salvini, Enrico Letta, Giuseppe Conte e Matteo Renzi è previsto a breve. Per la prima volta partecipa Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, in rappresentanza del suo partito e del raggruppamento centrista. Il vertice si dovrà aggiornare perché era assente Conte.

Ore 9.24 – Casini: “Il mio nome solo se unisce” – “Il mio nome può essere sul tavolo solo se rappresenta un momento di unità e di convergenza. L’Italia viene prima delle nostre ambizioni personali”, le parole di Pier Ferdinando Casini intercettato sotto casa, nei pressi di piazza del Gesù.

Ore 9,03 – Letta: “Intesa o assecondiamo saggezza Parlamento” – “Noi tenteremo di fare questo” accordo per l’elezione del Presidente della Repubblica: “Dopo di che c’è la saggezza del Parlamento e assecondare la saggezza del Parlamento credo sia anche questa democrazia”. Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, alla riunione dei grandi elettori dem. “L’equilibrio rappresentato da quelle due figure” del premier e del Capo Dello Stato “tiene solo se la logica del né vincitori né vinti è accettata da tutti. Questa logica ispira noi, ma non tutti gli altri. Non capirlo significa non avere idea di come trovare il bandolo della matassa, che può essere trovato solo con un accordo complessivo”, sottolinea Letta. “Altrimenti, mi sembra di capire che il Paramento abbia una sua saggezza e la sua saggezza si sta esprimendo”. Un riferimento, quello del segretario dem, ai voti espressi nelle scorse ore, quando le Camere riunite hanno fanno convergere molti voti su Sergio Mattarella.

Ore 8,40 – Salvini: “Senza un nome condiviso ci asteniamo” – La Lega si asterrà al primo scrutinio della giornata per l’elezione del Presidente della Repubblica se non ci sarà un nome condiviso? “Sì, i voti a caso non fanno fare una bella figura al Parlamento”. Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, rispondendo ai cronisti davanti a Montecitorio.

Ore 8,30 – Letta: “Spaccatura centrodestra fatto rilevante” – “Il centrodestra si è formalmente spaccato. Politicamente è un punto essenziale”: lo dichiara Enrico Letta all’assemblea dei grandi elettori del Pd. “Si è ragionato di vari nomi, tanti, dal nome di Draghi, a Mattarella, passando per Cartabia, Severino, Belloni e altri come Amato e Casini. Attorno a tutti questi nomi si è cominciato a discutere. Poi ciascuno ha fatto delle verifiche a casa sua” ha aggiunto il segretario dem.

Il risultato del sesto scrutinio

Schede bianche: 106

Mattarella: 336

Di Matteo: 41

Casini: 9

Manconi: 8

Cartabia: 5

Astenuti: 445

Il risultato del quinto scrutinio

Schede bianche: 11

Casellati: 382

Mattarella: 46

Di Matteo: 38

Berlusconi: 8

Cartabia: 7

Astenuti: 406

Il risultato del quarto scrutinio

Schede bianche: 261

Mattarella: 166

Di Matteo: 56

Manconi: 8

Cartabia: 6

Draghi: 5

Astenuti: 441

Il risultato del terzo scrutinio

Schede bianche: 412

Mattarella: 125

Crosetto: 114

Maddalena: 61

Casini: 52

Giorgetti: 19

Cartabia: 8

Il risultato del secondo scrutinio

Schede bianche: 527

Paolo Maddalena: 39

Sergio Mattarella: 39

Renzo Tondo: 18

Roberto Cassinelli: 17

Ettore Rosato: 14

Umberto Bossi: 12

Altri: 205

Nulle: 38

Il risultato del primo scrutinio

Schede bianche: 672

Paolo Maddalena: 36

Sergio Mattarella: 16

Marta Cartabia: 9

Roberto Cassinelli, Silvio Berlusconi, Antonio Tasso: 7

Altri: 152

Come si elegge il presidente della Repubblica: il calendario e le regole

Oggi prosegue, con la settima e, qualora ce ne fosse bisogno l’ottava, votazione, l’elezione del nuovo presidente della Repubblica, ma come funziona lo scrutinio? E qual è il calendario? Ecco alcune informazioni utili. La votazione si svolge a Montecitorio con il parlamento riunito in seduta comune e presieduto dal presidente della Camera, Roberto Fico. Ad eleggere il Capo dello Stato sono i grandi elettori, ovvero tutti i senatori, tutti i deputati, più tre delegati per ogni regione (la Val d’Aosta ne ha uno). I delegati regionali sono scelti autonomamente dai singoli Consigli regionali (generalmente il governatore + uno della maggioranza e uno dell’opposizione). In totale sono 1.009 i grandi elettori, così suddivisi: 315 senatori + 6 senatori a vita + 630 deputati + 58 delegati regionali. Può essere eletto presidente della Repubblica chiunque abbia la cittadinanza italiana, abbia compiuto 50 anni d’età e goda dei diritti civili e politici.

Il voto è segreto. Per i primi tre scrutini viene eletto chi ottiene la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto, mentre a partire dal quarto scrutinio, che ha avuto luogo giovedì 27 gennaio, è sufficiente la maggioranza assoluta degli aventi diritto (quindi 505 voti). A causa dell’emergenza Covid si è inizialmente svolta una sola elezione al giorno: la prima lunedì 24 gennaio 2022, la seconda martedì 25 gennaio e la terza mercoledì 26, per cui servivano 673 voti su 1.009. Dal quarto scrutinio, che ha avuto luogo giovedì 27 gennaio, in poi, invece, servono 505 voti per eleggere il nuovo inquilino del Quirinale.