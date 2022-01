Tali e Quali 2022, vincitore: chi ha vinto la puntata di oggi, 15 gennaio

TALI E QUALI 2022 VINCITORE – Chi ha vinto la puntata di oggi, sabato 15 gennaio 2022, di Tali e Quali, lo show condotto da Carlo Conti in onda su Rai 1? A trionfare è stato… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Come funziona

Ascoltati e applauditi dagli ospiti musicali e dal pubblico presenti in studio. Le 42 esibizioni saranno suddivise nelle 4 puntate del programma. Ogni puntata avrà il suo vincitore. L’ultima puntata sarà arricchita da una super sfida: i “vincitori di puntata” ritorneranno in scena per sottoporsi alla votazione finale, che decreterà il campione di “Tali e Quali”. Tutti i protagonisti, oltre alla grande trepidazione della loro “prima volta”, proveranno anche il brivido di essere seguiti dal team di grandi professionisti di “Tale e Quale Show” (Rai 1): dai costumisti ai coreografi, dai truccatori ai parrucchieri, così come i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli. Gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Tali e Quali 2022 (qui sopra il vincitore della puntata) in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.