Tale e Quale Show – Il torneo: quante puntate, durata e quando finisce (replica)

Quante puntate sono previste per Tale e Quale Show – Il torneo dei campioni, il programma condotto da Carlo Conti in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto, a differenza della passata edizione, andrà in onda una sola puntata. Appuntamento questa sera, 21 luglio 2023, in replica su Rai 1 dalle 21.25. Il programma è stato trasmesso per la prima volta nel novembre 2021. Al termine della puntata sarà proclamato il Campione del programma, tra i migliori artisti delle ultime due edizioni.

Durata

Ma quanto dura (durata) la puntata di Tale e Quale Show – Il torneo? La durata complessiva della serata sarà di circa 2 ore e 30 minuti (pubblicità incluse).

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Tale e Quale Show – Il torneo dei campioni, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 21 luglio 2023 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.