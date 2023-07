Tale e Quale Show – Il torneo: concorrenti, giuria, quante puntate e streaming in replica

Stasera, 21 luglio 2023, alle ore 21,25 in replica su Rai 1 va in onda Tale e Quale Show – Il torneo dei campioni, l’atto finale del programma condotto da Carlo Conti che è stato trasmesso il 19 novembre 2021, dopo la conclusione dell’undicesima edizione, vinta dai Gemelli di Guidonia. Nella serata in onda dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma sarà proclamato il Campione del programma, tra i migliori artisti delle ultime edizioni. Contrariamente alle precedenti edizioni, il torneo dei migliori si esaurirà in una sola serata e, pertanto, i concorrenti dovranno dare il meglio di sé per ambire al successo finale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Concorrenti e giuria

Ma quali sono i concorrenti in gara a Tale e Quale Show – Il torneo? Undici gli artisti in gara, i primi quattro dell’edizione 2020, ovvero Pago, Virginio, Barbara Cola e Carolina Rey, e i primi sette dell’edizione 2021, ovvero i Gemelli di Guidonia, Francesca Alotta, Deborah Johnson, Ciro Priello, Pierpaolo Pretelli, Dennis Fantina e Stefania Orlando. Non cambia il sistema di voto. Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e un quarto giudice a sorpresa, stileranno una loro personale classifica attribuendo un punteggio a scalare da 15 a 5 punti, dal primo all’undicesimo. Anche il pubblico da casa ha votato sui social generando una classifica che darà 5, 3 e 1 punto ai tre preferiti. Infine, ogni concorrente assegnerà 5 punti ad un rivale o anche a sé stesso. La somma dei punteggi determinerà la classifica finale e il vincitore che succederà, nell’albo d’oro, a Lidia Schillaci.

Tale e Quale Show – Il torneo: quante puntate

Quante puntate sono previste per Tale e Quale Show – Il torneo dei campioni? In tutto, a differenza della passata edizione, andrà in onda una sola puntata. Nella serata di questa sera, in replica, sarà proclamato il Campione del programma, tra i migliori artisti delle ultime due edizioni. L’appuntamento, dunque, è per stasera – 21 luglio 2023 – alle ore 21,25 su Rai 1. La durata della serata sarà di circa 2 ore e 30 minuti (pubblicità incluse).

Streaming e diretta tv

Dove vedere Tale e Quale Show – Il torneo dei campioni in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 21 luglio 2023 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.