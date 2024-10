Tale e Quale Show 2024: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 4 ottobre

Questa sera, venerdì 4 ottobre 2024, alle ore 21.30 su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti va in onda la terza puntata di Tale e Quale Show 2024, il varietà giunto alla quattordicesima edizione. In tutto undici concorrenti, pronti a sfidarsi a colpi di imitazioni. Tra le novità di questa edizione l’arrivo dei duetti. Di seguito le anticipazioni e le imitazioni di oggi.

Anticipazioni e concorrenti

Assistiti dai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli, gli 11 concorrenti di questa edizione sono pronti a darsi battaglia a colpi di imitazioni. Ecco chi sono i concorrenti:

Justine Mattera (showgirl, attrice e conduttrice)

(showgirl, attrice e conduttrice) Amelia Villano (speaker di Radio Zeta, comica ed imitatrice di Belen)

(speaker di Radio Zeta, comica ed imitatrice di Belen) Kelly Joyce (cantante francese nota per la hit “Vivre la vie”)

(cantante francese nota per la hit “Vivre la vie”) Giulia Penna (attrice e content creator)

(attrice e content creator) Verdiana Zangaro (cantante, partecipò ad “Amici”, fa parte del trio Le Deva)

(cantante, partecipò ad “Amici”, fa parte del trio Le Deva) Carmen Di Pietro (showgirl e attrice)

(showgirl e attrice) Roberto Ciufoli (attore e comico, ex membro della Premiata Ditta)

(attore e comico, ex membro della Premiata Ditta) Thomas Bocchimpani (cantante, partecipò ad “Amici”)

(cantante, partecipò ad “Amici”) Feysal Bonciani (cantante e attore, interpretò Giuda a teatro in “Jesus Christ Superstar”)

(cantante e attore, interpretò Giuda a teatro in “Jesus Christ Superstar”) Massimo Bagnato (attore e comico, già nel cast di “Zelig”)

(attore e comico, già nel cast di “Zelig”) Simone Annicchiarico (conduttore, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli)

Gli 11 artisti, accompagnati in diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli, dovranno anche in questo secondo appuntamento, cercare di calarsi nei panni delle star di riferimento: Amelia Villano sarà Miley Cyrus, Justine Mattera sarà Rita Pavone, Verdiana Zangaro sarà Lady Gaga, Simone Annicchiarico sarà Renato Zero, Carmen Di Pietro sarà Paola & Chiara (una delle sorelle), Roberto Ciufoli sarà Enzo Iannacci, Feysal Bonciani sarà Lionel Richie in duetto con Diana Ross, Thomas Bocchimpani sarà John Travolta, Giulia Penna sarà Anna Tatangelo, Massimo Bagnato sarà Julio Iglesias, Kelly Joyce sarà Diana Ross in duetto con Lionel Richie.

Tale e Quale Show 2024: giuria e giudici

Tante le novità di questa edizione. “Noi vogliamo continuare a mettere insieme davanti alla tv tutta la famiglia. Con questo obiettivo ho apportato allo show qualche modifica, ma niente di sconvolgente”, dice Conti a Tv Sorrisi e canzoni. “Abbiamo inserito alcuni elementi di varietà”, prosegue il conduttore. Quest’anno, invece, non ci saranno Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.

Una rivoluzione sarà quella della giuria di Tale e Quale Show 2024. Dopo molti anni, lascia Loretta Goggi. Confermati come giudici Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. La new entry è rappresentata da Alessia Marcuzzi, e ci sarà poi un quarto giurato “vip”. Quarto giudice di questa settimana è Pupo.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Tale e Quale Show 2024? Appuntamento su Rai 1 ogni venerdì sera dal 20 settembre 2024 alle ore 21.30 con Carlo Conti. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it.