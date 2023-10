Tale e Quale Show 2023, perché Maria Teresa Ruta è assente, il motivo. Al suo posto la figlia Guenda Goria

Perché oggi, 20 ottobre 2023, Maria Teresa Ruta non è presente a Tale e Quale Show 2023? La concorrente oggi è assente per un piccolo incidente. La conduttrice infatti si è infortunata mentre eseguiva la performance del balletto nei panni di Heather Parisi nella precedente puntata. “Ce l’ho messa tutta, troppa, e mi sono fatta male”, ha spiegato Maria Teresa Ruta. Per questo oggi non è in gara a Tale e Quale Show. “Volevo tranquillizzarvi, sto benissimo”, ha rassicurato.

Per questo motivo in via eccezionale per la puntata di oggi, Maria Teresa Ruta sarà sostituita dalla figlia, Guenda Goria. Sarà dunque lei a vestire i panni di Elettra Lamborghini nell’imitazione prevista per questa settimana. Ma scopriamo le imitazioni assegnate in questa quinta puntata: Jo Squillo dovrà imitare Annie Lenox. Ginevra Lamborghini vestirà i panni di Elodie. Alex Belli sarà Mr. Rain, mentre Pamela Prati imiterà Renato Zero. Scialpi rifarà Nick dei Cugini di campagna, mentre l’ineluttabile coppia Paolantoni-Cirilli (insieme a Pino Insegno) vestirà i panni dei Village people. Ancora Jasmine Rotolo sarà Rihanna, mentre Luca Gaudiano imiterà Hozier. Maria Teresa Ruta (sostituita da Guenda Goria) rifarà Elettra Lamborghini. Lorenzo Licitra sarà Alex Baroni e Ilaria Mongiovì dovrà imitare Shakira.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Tale e Quale Show 2023? Appuntamento su Rai 1 ogni venerdì sera dal 22 settembre 2023 alle ore 21.25 con Carlo Conti per otto puntate. Anche in streaming e on demand su Rai Play.