A che ora inizia Tale e Quale Show 2022: l’orario della messa in onda del programma su Rai 1

A che ora inizia Tale e Quale Show 2022, lo show condotto da Carlo Conti giunto alla dodicesima edizione su Rai 1? La messa in onda delle varie puntate è in programma per il venerdì sera alle ore 21,25. Ogni serata durerà circa 2 ore e 30 minuti con chiusura prevista per le ore 23,55. In tutto otto puntate: la prima venerdì 30 settembre 2022; l’ottava e ultima venerdì 18 settembre 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche:

Prima puntata: venerdì 30 settembre 2022

Seconda puntata: venerdì 7 ottobre 2022

Terza puntata: venerdì 14 ottobre 2022

Quarta puntata: venerdì 21 ottobre 2022

Quinta puntata: venerdì 28 ottobre 2022

Sesta puntata: venerdì 4 novembre 2022

Settima puntata: venerdì 11 novembre 2022

Ottava puntata: venerdì 18 novembre 2022

Cast

Abbiamo visto a che ora inizia Tale e Quale Show 2022, ma qual è il cast (concorrenti) della nuova edizione? Gli Artisti che si esibiranno saranno Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Valentina Persia; Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino e Francesco Paolantoni che avrà, per l’occasione, un personal coach d’eccezione: Gabriele Cirilli, l’attore di casa nello show di Carlo Conti. Tutti canteranno dal vivo, su basi e arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. I protagonisti, nell’arco del loro percorso, saranno seguiti dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la ‘factor coach” Emanuela Aureli.