Tale e Quale Show 2021: i giudici della nuova edizione. La giuria

Uno dei punti di forza di Tale e Quale Show è la sua giuria: quest’anno, per l’undicesima edizione, ci saranno parecchie novità al tavolo dei giudici del programma condotto da Carlo Conti. Alla regina della televisione, Loretta Goggi, e allo showman Giorgio Panariello quest’anno si affiancherà infatti l’originale e brillante Cristiano Malgioglio. E a questo terzetto si aggiungerà un quarto giudice Tale e Quale a sorpresa, diverso di settimana in settimana. Per la prima puntata, ha svelato Carlo Conti, ci sarà Vittorio Sgarbi, che commenterà le esibizioni e le paragonerà a un quadro.

Concorrenti

Abbiamo visto i giudici di Tale e Quale Show 2021, ma chi sono i concorrenti di questa edizione? Sono 11 vip, pronti a vestire i panni ogni settimana di un personaggio famoso: le cantanti Francesca Alotta e Deborah Johnson (figlia d’arte, il padre è l’indimenticabile Wess), la showgirl Federica Nargi, la conduttrice Stefania Orlando, l’esplosiva Alba Parietti, Dennis Fantina (vincitore della prima edizione di “Amici”), I Gemelli di Guidonia (il trio che ha esordito a “Edicola Fiore”- e che porta a tredici il totale dei concorrenti), Biagio lzzo, comico di successo, l’attore Simone Montedoro, volto del cinema e di tante serie TV, “Don Matteo” in primis, l’ex GF Pierpaolo Pretelli, e Ciro Priello, uno dei volti dei “The Jackal”, vincitore della prima edizione di “LOL – Chi ride è fuori”. Un cast vario e ben assortito che promette spettacolo. Da ricordare che, come da prassi, tutti i protagonisti canteranno dal vivo, sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Appuntamento su Rai 1 con Tale e Quale Show 2021 dal 17 settembre 2021 in prima serata alle 21.25.