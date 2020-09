Tale e Quale Show 2020: quante puntate, durata e quando finisce

TALE E QUALE SHOW 2020 QUANTE PUNTATE – Da venerdì 18 settembre 2020 su Rai 1 va in onda Tale e Quale Show 2020, lo spettacolo condotto da Carlo Conti giunto alla decima edizione. Lo show vedrà 10 concorrenti sfidarsi per la vittoria finale a suon di imitazioni. Ma quante puntate sono previste? Quando finisce il programma? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Quante puntate

Le prime 9 edizioni di Tale e Quale Show (dal 2012 al 2019) hanno raccolto ben 57 puntate. Quante puntate sono previste per Tale e Quale Show 2020? Al momento una risposta certa non c’è. Le puntate del programma Rai sono variate molto nel corso del tempo e ancora non possiamo dire con certezza quante saranno quelle delle nuova edizione. Il numero, fatta eccezione per la prima stagione che ne conteneva solo 4, potrebbe oscillare tra le 6 e le 9. Tutto dipenderà da vari fattori tra cui la situazione legata al Covid 19. Quel che è certo è che le puntate andranno in onda il venerdì sera in prima serata. Di seguito la possibile programmazione tv di Tale e Quale Show 2020 nel caso in cui dovessero andare in onda nove puntate:

Prima puntata: venerdì 18 settembre 2020

Seconda puntata: venerdì 25 settembre 2020

Terza puntata: venerdì 2 ottobre 2020

Quarta puntata: venerdì 9 ottobre 2020

Quinta puntata: venerdì 16 ottobre 2020

Sesta puntata: venerdì 23 ottobre 2020

Settima puntata: venerdì 30 ottobre 2020

Ottava puntata: venerdì 6 novembre 2020

Nona puntata: venerdì 13 novembre 2020

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Tale e Quale Show 2020, ma dove sarà possibile vederle? Il programma va in onda da venerdì 18 settembre 2020 in prima serata, ore 21:25, su Rai 1. La rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al primo canale del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece ha interesse a seguire la diretta streaming del talent show può sintonizzarsi su RaiPlay, la piattaforma che carica i contenuti della Rai in diretta streaming. Tutto quello che dovete fare è accedere alla piattaforma, registrarvi e poi selezionare il programma che v’interessa. Se questa sera siete indaffarati e non potete seguire il programma in streaming neanche da smartphone, pc o tablet, potete sempre recuperare la puntata di Tale e Quale Show in un secondo momento grazie alla funzione on demand.

